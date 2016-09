Hva er vitsen med å bli gammel når det en skulle tro skulle bli en verdig avslutning på et langt liv, bare er blitt et siste opphold på et kaldt rom i en av byens mange institusjoner?

En sitter hjemme til helsa og allmenntilstanden er så dårlig at det endelig besluttes at nå er tiden inne til å få komme på sykehjem og få skikkelig pleie og omsorg. Hva skjer så?

Men hvem snakker med deg? Jo, de som kan norsk, og dem er det ikke mange av.

Det er da lov å hjelpe

Du får en seng, men hvor mange er det som passer på at du får skikkelig stell, tannpuss, påkledning, bleieskift osv.? Hva når det er halv bemanning, med halvparten ufaglærte, som springer beina av seg for å få 30 pasienter opp til frokost, og hvor ingen passer på at alle får i seg mat? Det er ikke lov å tvangsfôre, men det er da lov å hjelpe.

Så sitter en i rullestolen sin, den som har egen stol da, for det er det ikke alle som har. Det skal legen søke om, og det tar tid, opptil måneder. Imens sitter de i utrangerte transportstoler, uten ringeklokka til å få fatt i noen. Nei, da må du rope på hjelp.

«Nå skal du få et glass saft kl. 11, middag kl. 13, og så får du snart kaffe», sier de. Men hvem snakker med deg? Jo, de som kan norsk, og dem er det ikke mange av. For å jobbe med syke og eldre mennesker burde minstekravet være å snakke deres språk.

Dere som er unge, burde i hvert fall ta fatt i problemene. For dette er deres fremtid.

Alt går i revers

Som tidligere sykepleier og avdelingsleder ved sykehjem må jeg si at den dagen min mann døde etter å ha sultet seg ut av elendigheten, og jeg gikk ut av «hjemmet» og så meg tilbake, da ble jeg kvalm.

Jeg hadde trodd at i 2016 hadde helsevesenet gått fremover, men må bare konstatere at alt går i revers. Pengene er blitt verdens avgud, og gamle og syke mennesker er det bare å få fortest mulig ut av kostnadskøen.

Er det ingen som har beina på bakken og kan tenke klart lenger? Dere som er unge, burde i hvert fall ta fatt i problemene. For dette er deres fremtid.