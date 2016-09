Fredrik Feyling, SUS

Ved Stavanger Universitetssjukehus er 37 ansatte tatt ut i streik fra 7. september. Utenfor inngangene til sykehuset står de vanligvis hvitkledde nå i t-skjorter og refleksvester og deler ut smoothie, vafler og brosjyrer. Hvordan er det å delta i streik når du vet at det går utover pasienter og kolleger du jobber med til daglig?

«Greier jeg da å gjøre gode faglige vurderinger? Og hvordan kan et slikt arbeid kombineres med familieliv og små barn?»

De streikende er bekymret

Ingen av de streikende synes dette er kjekt, og de er bekymret for de det går ut over. Men vi er enda mer betenkt over hva dette kan føre til hvis vi ikke streiker. Når det gjelder legenes arbeidstid, finnes det allerede en god del unntak fra arbeidsmiljøloven. Leger kan jobbe inntil 19 timer i strekk og ha enkeltarbeidsuker på opptil 60 timer per uke. Et sett med vernebestemmelser er avtalt mellom partene, og ledere og tillitsvalgte må samarbeide om arbeidsplanene. Kloke planer blir til lokalt, med medvirkning. Det ønsker ikke Spekter å avtalefeste.

En ung kollega fortalte at hun i sommer måtte jobbe flere 60-timers uker i strekk, fordi andre var på ferie. Det opplevde hun som en stor belastning, siden hun ble utslitt og likevel måtte gå på jobb. «Greier jeg da å gjøre gode faglige vurderinger? Og hvordan kan et slikt arbeid kombineres med familieliv og små barn?» spør hun.

For å spare penger leier sykehuset ikke inn vikarer nok, og i svært stor grad må legene selv være sine egne vikarer. Nå var det snakk om fire uker. Hvis Spekter får det som de vil, kan dette utvides til å dreie seg om slike bolker mange ganger i løpet av året. Videre har de ensidig innført en praksis hvor kollektivt avtalte planer opphører, og hvor ledere forhandler individuelt med hver enkelt ansatt. Siden de fleste yngre leger fortsatt er ansatt i midlertidige stillinger, kan det bety at man føler seg tvunget til å delta i noe man egentlig ville ha nektet.

Paradokset er at vi streiker og ikke vil at det skal gå ut over liv og helse, men samtidig ønsker at folk nå må få øynene opp for hva som holder på å skje. En ekspert på arbeidsrett sa til TV2 at hvis Spekter får dette igjennom, vil det være som å gå 60 år tilbake i tid, sett fra et arbeidstakersynspunkt. Vi streiker for å beholde dagens kollektive arbeidstidsordning, ikke for å oppnå noe nytt. Derfor har man valgt å ta de ansatte ut i streik som ikke rammer direkte øyeblikkelig-hjelp-funksjoner, fødende, barn, psykiatri eller kreft.

Vi beklager at du som syk skal utsettes for den ekstrabelastningen dette medfører.

Økt ventetid og utsatte timer

Ved Stavanger Universitetssykehus betyr dette dessverre at enkelte pasientgrupper berøres. Operasjoner for plagsomme, men ikke livstruende tilstander, må utsettes. Folk som venter på å komme til røntgen, nevrofysiologiske undersøkelser eller polikliniske vurderinger for slikt som leddgiktstilstander, tropesykdommer, kronisk tretthetssyndrom, magetarmsykdommer, korsbåndskader og andre leddplager, får brev eller telefon om utsatt time. Prøvesvar som ikke er direkte livstruende, må utsettes, som celleprøver fra livmorhalsen, gen-analyser med tanke på blodpropp, laktoseintoleranse eller den arvelig blodsykdommen hemokromatose. På kort sikt betyr det mest for de pasientene det gjelder.

På lang sikt kan det medføre at sykehuset taper inntekter, siden legene som ber om undersøkelsen, kanskje vil velge andre laboratorier. I tillegg til leger er også andre akademikere ansatt ved sykehuset i streik, som fysikere som blant annet gir råd ved spesielle røntgenundersøkelser. Er du så uheldig at du har pacemaker og skal til MR, risikerer du å måtte vente. Prosjekter ved eiendoms- eller forskningsavdelingen må utsettes.

Dette er ikke bra hvis en avtale du har ventet lenge på blir utsatt eller at prøvesvar drøyer. Vi beklager at du som syk skal utsettes for den ekstrabelastningen dette medfører. Hvis du tenker på at dette kanskje vil utgjøre en forskjell når du en gang i framtida kommer i akuttmottak på sykehuset og møter en våken og uthvilt lege, da er det kanskje verdt det?

La oss få gode, kollektive arbeidsavtaler som gir trygge arbeidsplasser med forutsigbare og forsvarlige arbeidsplaner.

Sett pasienten først!

Vi har behov for sykehus som setter kvalitet, kunnskapsoverføring og trygg pasientbehandling i fokus. Jeg ber om er at partene finner tilbake til forhandlingsbordet, og der setter pasientenes beste i høysetet. La oss få gode, kollektive arbeidsavtaler som gir trygge arbeidsplasser med forutsigbare og forsvarlige arbeidsplaner slik at også framtidens unge leger kan møte uthvilt og opplagt til det daglige pasientarbeidet.