Sykehusstreiken: Når tilliten forsvinner – og byråkratiet tror det vinner

Sommeren 2014 streiket lærerne. I over 80 dager pågikk streiken som var utløst av en konflikt mellom arbeidstakerne og kommunenes interesseorganisasjon, KS. Bakgrunnen var kommunenes behov for å styre lærerne mer, styre deres arbeidstid og arbeidsmåte.

Det vil si, det var det KS trodde var kommunenes behov. Over sommeren begynte ting å skje. Lokaldemokratiet begynte å røre på seg. Politikernes støtte til KS ble svekket. Det ble ikke noen sentralt avtalt utvidet tilstedetid for lærerne, tilliten til lærerstanden var større enn lokalpolitikernes tillit til KS.

Regjeringen styrer sykehusene med en årlig ordre og årlig pengesekk. Resten er i hovedsak byråkrati.

Tilsvarende situasjon

Akademikerne Helse og Legeforeningen i sykehusene er nå i konflikt med Spekter. Konflikten har klare paralleller til lærerkonflikten, fremtidens påståtte økte behov for fleksibilitet, langsiktighet og utvidede åpningstider krever økt styring. Kollektivt avtalte arbeidstidsordninger, med omfattende muligheter på grunn av fritak fra viktige deler av arbeidsmiljøloven, står i veien for fremtiden i følge Spekter. Styring i stedet for tillit og jevnbyrdighet.

I motsetning til skolen er ikke sykehusene styrt av lokalpolitikere. Regjeringen styrer sykehusene med en årlig ordre og årlig pengesekk. Resten er i hovedsak byråkrati.

Under­graving og bagatellisering virker å være del av deres medie­strategi.

Rune Vandvik

Uten lokal aksept

Hvem er så byråkratene? Spekter har fått ansvar for håndteringen av lønns- og arbeidsforhold i en rekke tidligere og nåværende halvstatlige virksomheter og foretak. Styreleder i Spekter er Herlof Nilssen, som også er direktør i Helse Vest. Innenfor helse er det et eget utvalg hvor de fire regionale direktørene gir Spekter sin forhandlingsfullmakt. Spekters leder Anne-Kari Bratten utfører så ordrene, og er ansiktet utad.

Undergraving og bagatellisering virker å være del av deres mediestrategi. En gjennomgangsmelodi er Spekters behov for å tilbakevise bekymringer og kritikk med manglende offentlig dokumentasjon. Det kreves bevis som i en offentlig rettsforhandling.

Å sette ting på spissen er lov, men ikke ufarlig. Bratten terget i 2011 på seg sykepleiere, som hun hevdet satt for mye på kafé og fikk streik til svar. Generalisering av enkelteksempler i dagens avtaleverk bidrar til å sette et tillitsfullt forhold mellom partene på spill. Spekter har allerede tøyd reglene uten lokal aksept. Nå må forhandlingene brukes til å skyve lederne tilbake på rett side av streken.

Ordrene fra direktørene i dette årets akademikeroppgjør er utvetydige. Vi trenger enda mer styring, vi har ikke nok tillit til at arbeidstakerne bidrar til det beste for foretakene – 20.000 særdeles engasjerte og motiverte medarbeidere som holder sykehusene i drift døgnet rundt, året rundt. Legene, som allerede har vide unntak fra arbeidsmiljøloven, må styres mer. Individuelt tilpassede planer, forkledd som et gode, innebærer individuelt samtykke og ikke «gammeldags» kollektiv medbestemmelse.

Dagens konflikt tar oss tilbake i realøkonomien og ledernes behov for «konkret måloppnåelse».

Mange, mange planer

Jeg har vært tillitsvalgt i mange år og sett gode og dårlige beslutninger og ideer komme fra ledere på alle nivåer i helsetjenesten. Det økonomiske presset har vært stort og hemmende for mange. Gulroten for økonomisk balanse i Stavanger er at deler av sykehuset blir nytt på Ullandhaug. Jeg har sett «kreative» forslag til arbeidsplanlegging oppstå, for så å forsvinne i skuffen etter dialog.

Jeg har også sett at de siste årene har fokuset på utvikling, kvalitet og pasientsikkerhet blitt større og det har vært bra for alle parter. Dagens konflikt tar oss tilbake i realøkonomien og ledernes behov for «konkret måloppnåelse».

Nøkkelordet

Tillit er avgjørende for sykehusene. Befolkningens tillit til at de får rett behandling, og at behandlerne gjør det de kan for hver enkelt pasient, er hjørnesteinen i helsevesenet. Tilliten blir til og bevares i pasientmøtene (også kalt «produksjonen»), og brytes også ned der. Tillitsfulle forhold skapes der hvor helsepersonellet møter ledere som legger til rette for dem, og bidrar til å gjøre dem gode.

Tillit mellom partene gir godt arbeidsmiljø og trygghet. De ansatte er blitt vant med byråkratiets språkbruk. Tilliten til ledelsen svekkes når argumentasjonen gjennomskues. Det vil være til skade i pasientmøtene og det vil være til skade for sykehusene. Befolkningens og de ansattes tillit vil være vanskelig å gjenopprette. Det lar seg ikke gjøre fra Majorstuen eller fra kontorer på Forus. Omdømmemålinger og styringsdata gir nok teknisk oversikt og styringsevne, men verdiene skapes i pasientmøtene.

Dagens konflikt er skapt av ledere som er langt unna verdiskapningen, og her ligger også ansvaret. Vi kan ikke sette vår lit til lokaldemokratiet, slik lærerne kunne, men vi kan kanskje be om at våre ledere tenker på nytt gjennom om det er verdt det.