Synker virkelig arbeidsledigheten i Rogaland?

«Se, verktøykassen vår funker. Ledigheten synker!» En ørliten nedgang i ledighetstallet styrker troen på egen politikk blant de mørkeblå. Samtidig hvisker skadefro stemmer at nå har Arbeiderpartiet mister sitt viktigste valgkampkort. Hvis ledighet virkelig var Ap’s valgkampkort, har partiet i så fall spilt det samme kortet i over hundre år. For Ap har kampen mot arbeidsledighet alltid vært en grunnmur.

Faktisk er det sånn at hvis du går fra registrert arbeidssøker over på sosialhjelp, bidrar du til at ledigheten i Norge synker.

Ut av statistikken

Selvsagt er vi alle glade for en nedgang, om enn liten. Men hva ligger bak den lille justeringen? Er det god politikk? Eller noe helt annet? Ledighetsprosenten regnes ut fra hvor mange av den totale arbeidsstyrken som aktivt melder seg som ledige. Nedgangen nå skyldes ikke at flere går ut i jobb, men først og fremst at folk går ut av statistikken; til sosialhjelp, utdanning, tiltak eller passivitet. Faktisk er det sånn at hvis du går fra registrert arbeidssøker over på sosialhjelp, bidrar du til at ledigheten i Norge synker.

Rogaland hardest rammet

I 2007 hadde Rogaland 2617 helt ledige. Lavest i landet. Også i 2013, da H/Frp-regjeringen overtok, hadde Rogaland den plasseringen. Nå er vi øverst på denne sørgelige listen. Ifølge Navs rapport for april er nå antall helt ledige i Rogaland 10.865 (en økning på fire år som er fire ganger høyere enn i Oslo). Av de helt ledige i fylket er 6345 langtidsledige – 10 prosent flere enn i april 2016. Av disse har 1845 fem måneder eller mindre igjen av dagpengeperioden. I mars var det 1797. I fjor var det 1179. I Sandnes er ledigheten nå 6,2 prosent. Synker virkelig ledigheten i Rogaland?

Det skapes ikke jobber

På dette området har H/Frp-regjeringen totalt mislyktes, ikke minst i Rogaland. Selv om mer enn 25 milliarder i skattelette er pumpet ned i lommene til de aller rikeste i Norge, skapes det ikke nye jobber. Stadig flere står utenfor arbeidslivet. Stadig flere blir langtidsledige. Antall sysselsatte øker ikke. Det er nullvekst av jobber i privat sektor. Lokalt lovet Høyre i Stavanger for to år siden 10.000 nye jobber innen 2020. I mars i år sa ordføreren til Aftenbladet at «vi var halvveis», men la til at «…resultatet så langt er vanskelig å måle og det finnes ingen forskning på dette». Virkelig?

Rogaland trenger den største utbyggingen av velferd og industri siden vi fant oljen.

Verktøy som virker

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har regnet ut at skattekuttverktøyet er 17 ganger mindre effektivt enn å investere i offentlige prosjekter. Kreftene bør i stedet brukes på flere lærere, bedre arbeidsmarkedstiltak, bedre tilbud til unge arbeidsledige (10 prosent av de unge arbeidssøkende går ledige i Norge), arbeidsavklaringspenger for ungdom og nye løsninger som gjør Nav bedre og mer treffsikkert (Nav Ung, foreksempel), praksisplasser til unge og lønnstilskudd til bedriftene. Dette er verktøy vi vet virker.

Aldri hatt Rogaland hatt så mange som vil jobbe. Aldri har vi hatt så mye som må gjøres. Rogaland trenger den største utbyggingen av velferd og industri siden vi fant oljen. Vi må bygge skoler og sykehus – veier og jernbane – og ny industri. Vi må satse der Rogaland er best: Industri, reiseliv, sjømat, olje, gass og fornybar energi.