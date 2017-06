Ta hele storfylket i bruk, det vil skape milliardomsetning og mange jobber

Jarle Natland er i Aftenbladet 22. juni bekymret for hva som skjer når området rundt Prekestolen fylles opp med kanskje så mye som en million turister.

Tilby enda flere attraksjoner

Svaret er at vi må fordele over hele storfylket og tilby enda flere attraksjoner. Prekestolen er en tøff tur for en barnefamilie. Kolbolten i Jøssingfjorden er en fin 45 minutters tur. Til Trolltunga bruker man 8-12 timer. Trollpikken i Egersund tar det 20 minutter å gå til. Det er svært gode og attraktive alternativ alle kan komme til.

Vi har turområder som er i verdensklasse. Fra fantastiske fjellturer i Sauda, Suldal og Sirdal, til unike kystlandskap på Karmøy og i Dalane. Geoparken i Dalane står på Unesco sin liste. Det er ikke tilfeldig. Felles for alle er at de tilbyr unike plasser å ta unike bilder for å dele med venner i sosiale medier. Når vi er i gang, selger det seg selv.

Det vi må bli enda flinkere til, er å vise det frem og sette det i et system som gjør det lett for turistene å finne det og komme seg dit. Vi må koble sammen opplevelser, overnatting, god matkultur og effektiv transport.

Sist, men ikke minst må vi bli flinkere å få opp kassa-apparatene. Reiseliv er en næring som gir arbeidsplasser. Mange arbeidsplasser, også til de unge, de uten mye skole og de med flerkulturell bakgrunn.

Sørge for at de betaler

Kommer det en million turister til Rogaland, må vi sørge for at de betaler for parkering, at de overnatter på våre flotte hoteller, og at de får god kvalitetsmat. Det vil skape milliardomsetning og mange jobber.

Om vi gjør det skikkelig og om vi lykkes å ta hele storfylket i bruk.