Takk til Liv Evje for hennes sterke og modige innlegg om eldreomsorgen!

Først vil vi takke for et sterkt og modig leserbrev fra en viktig stemme! Innlegget er sterk lesing av flere grunner. For det første at hun skriver om sin kjære ektefelle, og for det andre at hun, som tidligere avdelingsleder ved et av byens sykehjem, vet så inderlig vel at slik skal det ikke være.

Her er Liv Evjes innlegg, som har blitt delt av svært mange de siste dagene:

«Da jeg gikk ut av «hjemmet» den dagen min mann døde etter å ha sultet seg ut av elendigheten, ble jeg kvalm.»

Opptatt av eldreomsorgen

Heller ikke vi politikere vil at det skal være slik. Levekårstyret i Stavanger er svært opptatt av eldreomsorgen, det være seg om den som er i behov av tjenester befinner seg i eget hjem, i omsorgsbolig eller på sykehjem.

Stavanger kommune er en stor kommune med i alt 17 sykehjem og tre aldershjem med i alt 1125 plasser, og variasjoner vil det nødvendigvis kunne bli. Men det beboerne skal være trygge på, er at de får den hjelpen de har behov for, når de trenger den. Og hjelpen skal gis på en trygg, verdig og faglig god måte. Pårørende skal føle seg trygge på at det kjæreste man har får tilsyn og pleie slik at de kan gå hjem med ro i sin sjel og ikke være bekymret for hvordan det går med ektefelle, eller annet kjært familiemedlem.

Når vi ser fremover, vil velferdsteknologi kunne være med å hjelpe på situasjonen.

Teknologi og samarbeid

Frp har i mange år arbeidet for å skaffe til veie nok ressurser til eldreomsorgen, og vi vil fortsette å arbeide for det. Tjenesten skal være av god kvalitet, og hjelpemidler som rullestoler og annet nødvendig utstyr, må være tilgjengelig. Når vi ser fremover, vil velferdsteknologi kunne være med å hjelpe på situasjonen, for eksempel å bytte ut gamle ringeklokkesystem med nye. Samarbeid med frivillige organisasjoner er også en ressurs som alle sykehjem bør benytte til det beste for sykehjemmets beboere.

Vil høre mer

Liv Evje skal ha ros for at hun har skrevet sitt innlegg, og jeg vil invitere henne til en samtale om hennes opplevelser for å se hvilken lærdom jeg kan trekke ut av det.