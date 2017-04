Scanpix

Jeg husker at tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen syntes overgangen mellom første gang han var finansminister (1990–1996) til andre gang (2009–2013), var enorm. Medievirkelighet var endret i løpet av de 20 årene som var gått, og forventningene om tilgjengelighet og synlighet økt betraktelig. Johnsen klarte aldri å tilpasse seg den nye virkeligheten. Kanskje han i kraft av å være finansminister og en sjarmerende fyr, heller ikke trengte det. Men for en topp-politiker i dag vil en slik tilnærming ikke være mulig.

I dag har Søndagsrevyen kanskje halvparten så mange seere, og nesten alle er over 60 år.

Den gamle tid

Da Johnsen var finansminister første gang, hadde vi NRK og vi fikk TV2. Alle leste papiraviser, og bare EDB-nerdene hadde fått e-post. Sosiale medier var ikke funnet opp. Mediene gikk sin vante gang. Toppolitikerne hadde morgenmøter hvor svar og utspill ble planlagt.

En dobbeltside i VG – som i 1997 hadde over 400.000 i opplag, i dag har de under 100.000 – var enormt effektivt. Man nådde nesten hver tredje nordmann gjennom VG (Norge hadde da ca. 4,5 millioner innbyggere). I dag når VG papir kun et par hundre tusen.

Også innslag på NRK Søndagsrevyen var gull i 1997: De hadde ca. 1,3 millioner seere. I dag har de kanskje halvparten så mange seere, og nesten alle er over 60 år.

Umiddelbar dialog

I 1997 kunne en velger la seg irritere og skrive et brev til statsråden. Var man heldig, fikk man svar i løpet av en måneds tid. I dag skriver velgerne kommentarer på sosiale medier og krever svar fra politikerne i løpet av en time eller to – og de fleste politikere svarer også raskt hvis det vurderes som viktig eller relevant.

Jon Ingemundsen

Det er ikke lenger samme poeng med morgenmøter for å diskutere mediene. I dag er det ingen dødlinjer av betydning. Mediene ruller 24 timer i døgnet. Saker dukker hele tiden opp og tar nye vendinger på de forskjellige kanalene. Et oppslag i en avis leses av færre og færre. Et oppslag på en avishjemmeside ligger øverst i en time eller to. Nye saker ruller inn, og et par timer gamle saker ruller ut. Et enkeltoppslag er et enkeltoppslag, verken mer eller mindre. Dobbeltsiden i VG for 20 år siden var en effektiv kommunikasjon. I dag er det bare et i mengden som velgerne forholder seg til.

Politikere har verken kunnskap om eller kapasitet til å følge mediekanalene, sakene og velgernes opptredener fortløpende.

Så mange arenaer

Velgerne sprer seg på utallige kanaler, og det er vanskelig – ja, trolig umulig – å vite hvor velgerne til enhver tid er. Dette kombinert med en langt mer illojal velgermasse, som det er viktig å fortløpende kommunisere med, gjør politisk kommunikasjon og valgkamp både vanskeligere og viktigere. Det er én av grunnene til at vi ser en økende profesjonalisering av politikken. Politikere har verken kunnskap om eller kapasitet til å følge mediekanalene, sakene og velgernes opptredener fortløpende eller vite hvordan spille riktig i et slikt landskap.

Politikere og partier som vil være med, må være synlige og kommunisere. På de fleste kanaler. Det sier seg selv at det ikke er mulig for utøvende politikere å følge med på alt, ei heller å svare på alt. Dette er én av grunnene til vi har hatt en vekst av kommunikasjonsrådgivere.

Velgerne har gått fra å være tilskuere til å bli deltakere.

De nye budbringerne

Men parallelt med at «the professionals» inntar politikken, skjer det motsatte. Verken partier eller politikere har mulighet til å være til stede 24/7 overalt. Politikerne trenger derfor en «førstelinje» av sympatisører som kan delta i ordskifter og få ut essensen av partienes budskap der velgerne er. Dette gjør noe med måten politikere utøver kommunikasjon på og noe med budskapsformen. Man må finne budskap som er tydelig, intuitivt og verdibasert, og ikke bare er lett å formidle for politikere, men det viktigste er at det er lett å videreformidle av «budbringerne».

Å kommunisere er ikke nytt. Det har politikere gjort i alle tider. Det nye er form: Hvilke medier og hvilken teknologi som er tilgjengelig, gjør noe med forholdet mellom velgere og politikere, som igjen gjør noe med hvordan man kommuniserer og overbeviser velgerne. Velgerne har gått fra å være tilskuere til å bli deltakere. Velgerne konsumerer ikke bare informasjon som i 1997, de deltar også i utformingen og tolkningen av informasjonen. I et slikt kommunikasjonssamfunn kan man ikke styre, men lede og helst veilede.

Vi kan slå fast at topp-politikere fra 1990-tallet trolig ikke vil ha overlevd tempoet og kravene til kommunikasjon i dag.

Politikken uansett i sentrum

I diskusjoner om politisk kommunikasjon penses det ofte inn på form, at politikk er redusert til hvordan man kommuniserer. Dette er selvsagt viktig, men det viktigste i politiske kommunikasjon er budskapet. Uten et tydelig innhold har man ikke noe «å selge». Uten et tydelig og relevant budskap vil man tape, uansett hvor godt man gjennomfører en valgkampanje. Men et budskap selger ikke seg selv. Derfor må budskap og kommunikasjon alltid ses i sammenheng.

For å sikre oppslutning må politikerne kommunisere. Politikk uten kommunikasjon er ikke mulig. Det er som å ha blod, men ikke blodårer – det leder ikke noen steder, og følgende blir fatale. Derfor utøver alle politikere kommunikasjon, men man må kommunisere effektiv tilpasset den tiden man lever i. Og nye tider får frem nye politikere. Vi kan slå fast at topp-politikere fra 1990-tallet trolig ikke vil ha overlevd tempoet og kravene til kommunikasjon i dag.

Tarjei Skirbekk har hovedfag i idéhistorie. Han er tidligere politisk rådgiver i Arbeiderpartiet og for daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre. Nå arbeider han i kommunikasjonsavdelingen i Statoil.

I 2015 kom hans bok «Hvordan vinne valg» ut på Spartacus forlag.