No kjem ho, den tida på året det er verst å vera småbarnsforeldre i sosiale media. Det er no dei dukkar opp, alle stilige bilete og oppdateringar frå perfekte familiar som har gjort så mykje kjekt saman. Lukkelege ungar i ein eller annan sunn aktivitet, med foreldre proppfulle av energi og kreativitet. Sjølv om eg veit at dei ikkje alltid har det sånn, dei heller, kjenner eg ofte at eg har mislukkast som forelder. Eg har korkje tid eller energi til meir enn eg allereie gjer.

For ungane mine er familien vår den viktigaste plassen dei kan kjenna at dei høyrer til og er i fellesskap med andre.

No eller aldri

Mi viktigaste oppgåve i livet er nemleg å vera ei god mor. Det kan eg ikkje vera seinare, det må eg vera no. For ungane mine er familien vår den viktigaste plassen dei kan kjenna at dei høyrer til og er i fellesskap med andre. Å vera ei god mor, som har tid og som er til stades med heile meg, er difor ei investering for meg sjølv og samfunnet. Ikkje berre bør eg ha tid til det, eg bør også ha tolmod, humør og krefter medan eg er der. Det er no eller aldri. Diverre skjer dette i ein periode av livet der huslånet er på det høgaste, der det framleis er tusen prosjekt som står og ventar i huset, og der eg ikkje kan plukka jobbar frå øvste hylle, men kanskje må velja å bruka altfor mykje tid i bilkø til og frå arbeid.

Dei enkle prioriteringane

For at eg skal kunne gi mitt beste i rette tid, kva treng eg? Sjølvsagt er det mange grep eg kan ta sjølv. Det er berre snakk om prioriteringar, er det ikkje? Men så er det dei pengane, og skal me vera ærlege er det oftast det som styrer for mange av oss. Difor vil eg gjerne også spørje kva samfunnet rundt oss kan og bør gjera for småbarnsfamiliane? For det er berre snakk om prioriteringar, er det ikkje?

Tenk om foreldre kunne arbeida mindre når ungane er små og treng oss mest, og heller arbeida meir i andre og meir romslege fasar av livet? Då trengs det endå større valfridom og fleksible ordningar, til dømes ved å innføra ei slags tidskonto-ordning der ein kan arbeide deltid ein periode, men gjerne meir enn fullt i andre periodar. Noko slikt kan vera med på å gjera kvardagen enklare for foreldre, så me kan vera til stades i dag, ikkje berre i morgon. Kor er familiepolitikken?

Valfridom

KrF har alltid prioritert familiane og har dei siste åra stått på for å få endå fleire barnehageplassar og fleire vaksne i barnehagane for å ta seg av ungane. Retten til barnehageplass er utvida, og me har fått gratis kjernetid for dei som treng det mest. Men det handlar altså ikkje berre om barnehagane, men aller mest om familien. Difor har KrF også heilhjarta stått opp for valfridom for småbarnsfamiliane gjennom kontantstøtta. No tek partiet endå sterkare tak i tidsklemma i småbarnsfamiliane og tenkjer nytt nettopp ved å ville utreda ei tidskonto-ordning. Det er vel verd eit forsøk.