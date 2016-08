Det er trist å se nyhetene om kuttrundene i Viking, hvor både administrasjonen og nå også den sportslige staben reduseres.

Hvis det ikke gjøres noe, vil byen få et forballag som blir dårligere. Vi trenger folk med penger som bidrar. Og selv om ikke alle her i byen er superrike, så har vi en stor gjeng med ennå større kontoer som bør bidra. Vi foreslår kampanjen «Riking for Viking».

I fjor ble kampanjen «Eg bryr meg» lansert, hvor vanlige folk, bedrifter og organisasjoner kunne kjøpe andeler for å støtte opp. Dugnad har idretten hatt godt av mange ganger. Nå trengs det at de som har mest gir mest.

Vi som skriver dette har kanskje hjertet på venstresida, men i likhet med resten av siddisene har vi også mørkeblå hjerter.

Gi oss litt «trickle down economics» (økonomi som sildrer nedover, red.anm). De store skattekuttene landets regjering har gitt byens rikeste må vi andre nyte godt av – gjennom støtte til Viking FK! Byen trenger et fotballag med økonomiske muskler til å sparke god fotball. Nå må dere bla opp for byen deres; slik at den mørkeblå stolthet får den økonomiske ryggraden de trenger for å sparke ballen i mål.