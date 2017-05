I en skitten økonomi er ingenting miljøvennlig, heller ikke å kjøre Tesla! Svein H. Vormedal er bekymret for at jeg som kandidat på stortingslista ikke forstår sammenhengen mellom energiformer, energiforbruk og klima, jamfør hans innlegg 22. mai, som svar på min sak 18. mai.

Uansett hva vi bidrar med får vi kritikk! «Det e ikkje greit å vera foggel i dag!» Heller ikke miljøverner!

Jeg kan betrygge Vormedal om at jeg har satt meg godt inn i klima- og miljøsaken og stolt av å være del av det eneste partiet som Cicero mente fulgte opp Paris-avtalen ved avleggelsen av budsjett for 2017. Det som burde bekymre, er alle de andre partiene som ikke følger opp denne viktige avtalen.

Jobb nr. èn

Men Vormedal påpeker selvsagt noe viktig. Vi har feil energimiks i verden i dag. I en slik skitten økonomi er ingenting miljøvennlig! Uansett hva vi gjør viser det seg at det ikke er miljøvennlig. I denne sammenheng kan vi avspore enhver klimadebatt og ethvert forslag til tiltak, som også i dette tilfellet. Endring av energimiksen i verden burde være jobb nr. èn.

Men når vi først tar en debatt, er det flott om vi kan sammenligne epler med epler. Debatten blir veldig krevende ellers. Selvsagt har Vormedal rett i at det med dagens energimiks i verden gir mindre CO₂-utslipp å ta fossilbilen til Sirdalen i påsken enn å reise med en Tesla til Sveits. Men dersom alternativet er å reise til Sveits med fly, slik mange gjør, vil bruk av Tesla være mer miljøvennlig.

Dersom vi argumenterer som Vormedal, kan vi si. Flyet letter uansett. En passasjer ekstra leder ikke til nevneverdig mer energiforbruk. Faktisk blir jo bare «klimastatistikken» enda bedre, ved at flyet fylles opp og utslippene per passasjer går ned.

Alle bør skjønne at det ikke er slik vi løser klimakrisen! Cicero har beregnet at å fly tur/rretur London-Oslo, tilsvarer utslipp på seks måneders kjøring, ca. 5500 km.

La oss godta påstanden om at en Tesla lader på kull, som selvsagt mange vil være uenige i. Allikevel er elbilen mer miljøvennlig enn en fossilbil, da elbiler er mye mer energieffektive, på europeisk energimiks.

Dersom vi flyr fra Sola til Zürich tilsvarer det ca. 6000 km bilkjøring. Tesla turen i påsken medførte 4400 km. Hadde vi fløyet ville det altså tilsvart vel 24.000 km bilkjøring for oss fire. Det å velge Tesla ga altså minst 80 prosent reduserte utslipp, med disse svært konservative beregningene og forutsetningene.

Og i fremtiden skal vi både produsere elbiler og kjøre dem med nullutslipp. Derfor er Tesla et viktig steg i retning av lavutslippssamfunnet.

Alternativer til fly

I min søken etter alternativer til fly har jeg lært å sette pris på togreiser. Men krengetoget på Sørlandsbanen gjør meg dessverre «bilsyk». Fly eller bil var derfor alternativet, og da er Tesla klart best. På ferden mot det grønne skiftet er det viktig at vi har alternativer til å fly, som dermed passer flere. Derfor fremmer jeg nye spennende måter å reise på, slik at flere kan velge miljøvennlige alternativer.