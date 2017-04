I sin replikk om Torget og Tusenårsstedet i Aftenbladet 7. april skriver Per Th. Grimnes om alt annet enn selve Torget. Han framhever Torgets ytterkanter, havnen, Domkirken, Byparken og Kongsgård, men ikke noe om Torgets innhold i dagens situasjon.

Supermarkeder og kjøpesentra

Torgets historie er fortellingen om et sentrum for handel. Toppen ble nådd i mellomkrigstiden og de første tiår etter krigen. Siden gikk det tilbake. Handelsvarer fra det bynære jordbruket fant andre veier til markedet. Fryseboks i alle hjem og oppkomsten av supermarkeder og kjøpesentra er de lange linjer som forklarer Torgets utvikling fra markedsplass til ingenting.

Tusenårsstedet med sine 24.000 kvadratmeteres utstrekning, har ikke noe med Torgets historie å gjøre. Det har heller ikke noe med dagens behov å gjøre.

Det er her skoen trykker. Da nytter det ikke å trekke inn Obstfelders ord om fremmedgjøring, fordi også Obstfelders plass inngår i rekken av innholdsløse og folketomme plasser i byens sentrum.

Tusenårsstedet og Torget er resultatet av et byplanparadigme som tiden har løpt fra. Jeg skal ikke hevde at jeg har oppskriften på alternativet, bare at det nye vil vekke de ansvarliges fordømmelse.

Nasjonalt senter for fornybar energi?

La oss begynne med innholdet, så kan form, utstrekning og estetikk komme etter hvert. Jeg ser for meg at deler av det store arealet mellom Kleivaparken og Domkirkeplassen, og langs Kongsgårdbakken kan fylles med en eller to kjeder av paviljongbygg, gjerne på søyler. Bygd i lette materialer og med friske farger. Her er det mer enn plass nok. Hva kan så paviljongene benyttes til? I mitt innlegg i Aftenbladet 4. april nevnte jeg et Nasjonalt senter for fornybar energi.

La meg nevne noen flere eksempler på innhold i stikkords form: Alexander L. Kielland, Kitty Kielland, Arkeologiske utgravinger på Torget og Torgets historie, Domkirkens bygningsarkeologi og historie, Stavanger i billedkunsten, Utvandringen fra Stavanger. Det er så mange muligheter som kan vitalisere stedet.