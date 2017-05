Klokken er 10.30 søndag formiddag den 30.04.2017 i Sola kirke. Gudstjenesten begynner først klokken 11.00, men noen festkledde er allerede ankommet kirkerommet. Det har også de første to konfirmantene av i alt tolv. De er festkledde, spente og gruer seg: «Ka hvis eg snofle?» Konfirmantene har forberedt seg til denne dagen i et helt år. Tidligere samme uke prøvde de på de hvite kappene, ble tatt bilde av i samlet flokk og øvde på hvordan de skulle gå opp til alteret. Konfirmantene skal straks ha en aller siste samling. Kirken fylles gradvis med foreldre og faddere, søsken, slekt og venner. Gudstjenesten kan snart begynne – og feiringen av konfirmanten starte.

Hver gang det er konfirmasjon, blir fokuset i mediene på den økonomiske siden ved konfirmasjonsfesten, både når det gjelder selve arrangementet og gavene som skal gis. Det er viktig med et kritisk blikk når konfirmasjon reduseres til statusjag og kommersialisme. Konfirmasjon trenger ikke koste så mye. Konfirmasjonstiden handler dessuten om mye mer, om noe dypere.

Det planlegges et nytt og større kirkebygg i Sola. Den siste tiden har vi i Sola menighet stått i uenighet med en del som ikke ser vitsen i å bruke skattebetalernes penger på en ny kirke som de mener bare et fåtall vil bruke.

Jeg tror det er viktig å heve blikket.

Kanskje det er lettere for dem å si at de konfirmerer seg for penger, når det er svaret som forventes, og når man ikke har språk og trygghet nok til å uttrykke noe annet.

Konfirmantene undervurderes

Noe av det viktigste som skjer i kirken og dermed i lokalsamfunnet, er konfirmasjonen. Konfirmasjon handler om mer enn denne ene dagen, om overflatene og det trivielle. For å få kontakt med konfirmasjonens dyp, må vi se om igjen.

Konfirmasjon handler ikke bare om tingene vi kan se og ta på, men dypet i oss. Vi mennesker er skrudd sammen slik at vi lengter etter og strekker oss etter det som er usynlig, ubegripelig og større enn oss selv. Det som ligger utenfor grensene for vår rasjonelle forståelse og utenfor det vitenskapen kan måle. Dette tas på alvor i konfirmasjonsåret.

Å si at ungdom bare står konfirmant av økonomisk vinning, er å undervurdere deres motiv og devaluere deres syn på verden. Det er ikke bare materielle verdier som står i hodet på konfirmanter. Men kanskje det er lettere for dem å si at de konfirmerer seg for penger, når det er svaret som forventes, og når man ikke har språk og trygghet nok til å uttrykke noe annet.

Hva er sorg – hva er normalt? Hva er forskjellen på skam og skyld?

Viktige spørsmål

Mitt inntrykk er at konfirmantene har en oppriktig nysgjerrighet i møte med det som er livets dyp. Konfirmantene inviteres derfor til en skattejakt, til å finne verdier for livet som ikke bare ligger i den lett tilgjengelige overflaten, men som krever tid, øvelse og et annet språk.

Budskapet som formidles i konfirmasjonsgudstjenesten gjennom liturgi, forbønn, sang og preken er for det virkelige livet, ikke en boble i en alternativ virkelighet. Noe av det vi har snakket om i konfirmasjonsåret er: Hvordan kunne alt bli til av ingen ting? Hvem er Jesus? Hva er sorg – hva er normalt? Hva er forskjellen på skam og skyld? Hva vil det si for oss å være skapt av Gud? Vi har snakket om identitet. Om selvfølelse og selvtillit. Hva betyr synd og nåde? Konfirmantene har lært å slå opp i verdens mest solgte bok, og lest sammen. Vi har snakket om og praktisert bønn og nattverd. Prøvd å forstå mer av urettferdigheten i verden – og samlet inn penger til fasteaksjonen for å hjelpe andre. Vi har sett nærmere på det mest sentrale i kristen tro, det som skjedde i påsken.

På søndag opplevde vi at kirken var sprengfull og flere måtte stå, og jeg er redd for at noen gikk.

Trang kirke

Klokken er nå 10.55, og inngangspartiet er fylt med festkledde mennesker som ikke har fått plass. «Har dåkk galleri?» spør noen. «Nei dessverre», svarer jeg. Da Sola kirke ble bygget i 1955, var den bare ment å være et kapell.

Fordi konfirmasjonstiden er så viktig for ungdommene, trengs det en større kirke som kan ta imot alle kull i fremtiden, og deres familier. Den sprengte kapasiteten under konfirmasjonsgudstjenesten på søndag taler sin sak. Det er ikke bare konfirmasjon som trenger plass; konfirmasjonen er bare én av mange aktiviteter hvor lokalsamfunnet tar del i kirken.

På søndag opplevde vi at kirken var sprengfull og flere måtte stå, og jeg er redd for at noen gikk. Det var bare 12 konfirmanter med gjester, allikevel ble kirken overfylt.

I Sola menighet har vi nå lagt bak oss én helg med tre konfirmasjonsgudstjenester. Denne helgen er det tre nye. På disse to helgene konfirmeres i alt 73 ungdommer.

Invitasjon

Alle som er født i 2003, er velkommen til å være konfirmant til høsten. Snart vil alle døpte og tilhørende i Sola menighet få invitasjon i posten. Det kommer til å være plass til alle. Det lover vi. Selv om det foreløpig betyr at vi må ha enda flere konfirmasjonsgudstjenester for at alle skal få plass i kirken. Vi gleder oss enormt til en ny og større kirke.

Jeg skal ikke blande meg inn i hvor mye penger som er riktig å bruke på en konfirmasjon. Det er heller ikke det viktigste. Når vi hever blikket og ser forbi overflatene, ser vi hva et konfirmasjonsår kan bety for hver enkelt ungdom på terskelen til livet, og hva en stor kirke i sentrum kan gjøre for et lokalsamfunn.