Etter en mengde regisserte lekkasjer ble Nasjonal transportplan (NTP) lagt fram 5. april. NTP er en slags prioritert ønskeliste over samferdselsprosjekter som regjeringen ønsker å gjennomføre i løpet av de kommende 12 årene. Når vi leser NTP må vi huske hvor heftige klimamål regjeringen har for transportsektoren i Norge. Minst 40 prosent skal det kuttes de neste tolv årene. I lys av dette er det flere ting ved denne planen som virker mystisk.

Utbygging av ladestasjoner?

For det første gjør regjeringa det klinkende klart at hoveddelen av kuttene skal tas gjennom bruk av biodrivstoff og elektrifisering av kjøretøy. Hvorfor i all verden er det ikke da satt av en eneste målrettet krone til utbygging av ladestasjoner for elbiler over hele landet? Det hjelper ikke at lastebilene har verdens beste batteriteknologi innabords, hvis de ikke kan lade batteriene i distriktene.

For det andre prioriterer regjeringa motorvei på hundrevis av kilometer hvor andre alternativer er realistiske. Det skal eksempelvis bygges fire felt til privatbiler mellom Ålgård og Sandnes, mens ny Ålgårdbane ikke er nevnt med et ord. Dette til tross for at Stortinget går inn for at all økning i trafikk inn mot byene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange.

Sist, men ikke minst, regjeringen foreslår å bruke milliarder av kroner på å gjøre E39 ferjefri. Blant prosjektene som skal til for å få til dette, er Rogfast – ferjefri tunnelforbindelse mellom Sør- og Nord-fylket. Dette er også merkelig i lys av klimamålene. Rogfast bygger nemlig også på forutsetninger om at trafikken inn mot Stavanger skal vokse. En ting er at det er høyst usikkert hvorvidt denne trafikkveksten slår til. Et annet poeng er at også denne trafikkveksten skulle vært tatt av kollektiv. For eksempel kunne vi brukt penger på å elektrifisere ferjesambandet i stedet.

Enda tyngre jobb

Dette er bare noen av eksemplene som viser at NTP ikke samsvarer ordentlig med klimamålene som er satt. Da får vi muligens en enda tyngre jobb med å kutte de utslippene vi skal om noen år.