Jeg tilhører et stolt parti. Et historisk helt sentralt parti. Jeg tilhører et parti som i nåtid kjemper for at kommende generasjoner skal oppleve et samfunn på sitt beste, slik jeg har fått oppleve.

Til det bedre

Men i høst har det tidvis stormet rundt partiet i mitt hjerte. I budsjettforhandlingene har vi kjempet for en økt satsing på kunnskap, helse og miljø. Sammen med KrF har vi endret budsjettet, slik at det ble bedre.

Men statsbudsjettrammene ble ikke endret. Når det ble plass til nye prioriteringer, måtte noen av regjeringens tiltak vike. De sju milliardene som V og KrF endret på utgjør 0,9 prosent av statsbudsjettet!

Et ønske om et to-partisystem i Norge er virkelig ingen fristende tanke.

Men hva skjer? Knapt oppmerksomhet rundt sakene, derimot en storm i sosiale medier! Vi har i Norge hatt om lag 21 mindretallsregjeringer etter krigen. Samtlige har måttet forhandle om å få statsbudsjettet på plass. Én ting er at debatten preges av lettvinthet, forenkling og historieløshet. Noe annet er at manipulerte nyhetsartikler spres med lynets hurtighet på nettet.

Det er spesielt tre påstander som går igjen:

«Venstre og KrF er mindre partier som ikke har rett til å kreve noe som helst, og under ingen omstendigheter så mye som de har fått gjennomslag for.»

Regjeringen Solberg er en mindretallsregjering. Den er avhengig av støtte. Støtten er knyttet til en avtale og forpliktelser i statsbudsjettet 2016. Når partiene opplever løftebrudd, inviterer regjeringen til bråk. Dessuten - hvor er det nedfelt at mindre partier skal komme med luen i hånden og være ydmyke overfor de store?

Venstre kjemper for sine saker som partiet har gått til valg på. Vi skylder velgerne våre å ta kampen. Det er en mindretallsregjerings lodd i politikken å sette foten ned. Det er ganske paradoksalt, og til dels absurd, at Venstre og KrF skal få omfattende kritikk for å kjempe gjennom endringer som hviler i de respektive partiers stortingsprogram!

«Klimaendringene er ikke menneskeskapte og det er meningsløst med tiltak!»

Den norske regjering har forpliktet seg til å realisere Paris-avtalen. Venstre har presset regjeringen nettopp på det. Men «klimafornekterne» har tydeligvis hatt en ny vår i høst. Med Carl I. Hagens nye inntreden i rikspolitikken har retorikken fått ny kraft. Han omtaler Høyres Tina Bru slik: «Hun er en av de som forholder seg til dette (klimaspørsmålet) som en religion. Hennes yppersteprest og Gud er tydelig vis Al Gore. Hun kan ikke ha lest noe særlig om disse temaene». Det er paradoksalt at Venstre og KrF får omfattende kritikk for å kjempe gjennom endringer som har bidratt til at vi gjennomfører Paris-avtalen.

«Vi må få bort de mindre partiene som SV, V, KrF, MDG og Sp.»

En slik holdning er arrogant og historieløs. Glemt er Frp sitt stortingsresultat på 6,3 i 1993, for ikke snakke om da Carl I. Hagen satte beinkrok på Willochs mindretallsregjering i 1986. Den gangen hadde Frp 3,7 prosent og to stortingsrepresentanter.

Den norske partifloraen er tuftet på ulike ideologier og interesser og representerer et mangfold. Den bidrar til at demokratiet har gode vekstforhold og at samfunnet er åpent og transparent. Et ønske om et to-partisystem i Norge er virkelig ingen fristende tanke.

Det er nå engang valg som avgjør om partier får stortingsrepresentasjon eller ikke. Venstre har stått i debatter siden vi ble opprettet som parti. Vi har kjempet og vernet om ytringsretten. Det skal vi fortsette med. Men når ytringene er destruktiv personkarakteristikk, må vi gi beskjed. Min partileder Trine Skei Grande har fått gjennomgå i sosiale medier.

Flypassasjeravgiften fra statsbudsjettet i fjor, som regjeringen la på bordet i siste salderingssving, har fått mye omtale. Det er helt redelig og legitimt å være uenig i sak. Men derfra til å snakke nedlatende om Skei Grande er uhørt. Hun har opplevd drapstrusler og alvorlig trakassering. Jeg finner meg søren ikke i det! Det er ikke demokratiet verdig at ytringer går på kropp og væremåte.

Uhørt!

Jeg tilhører Venstre. Jeg er takknemlig for at det føres en politikk som tar hensyn til Paris-avtalen og til utviklingen av kunnskapssamfunnet. Jeg ser at noen kjemper for en fossil bilpakke. De om det!