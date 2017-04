Uavhengig av hvem som fronter politikken, må det alltid handle om sak når man diskuterer

I Aftenbladet mandag 17. april (E-avis) skriver Jarl Wåge en kommentar med tittelen «Fedrelandet viktigst», som jeg ønsker å kommentere.

Hvor er den offentlige debatten på vei om dødsstraff og grov sjikane for og av politiske motstandere og religiøse grupper er akseptert og legitimert av deler av befolkningen, forankret i politiske uttalelser som på ingen måte oppfordrer til slike handlinger?

Legitimerer ikke vold

Først vil jeg begynne med å oppfordre innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug til å ta et oppgjør med de demoniske kreftene som misbruker hennes budskap, som en legitimering av å redusere menneskeverdet til religiøse grupper og politiske meningsmotstandere. For alle vi som har fulgt ministeren fra hun trådte inn i sin ministerrolle vet at, selv om enkelte av hennes uttalelser for mange – inkludert meg selv – har vært på kanten av hva jeg anser som en fornuftig måte å fremme et budskap på, vet jeg at hun aldri ville legitimere avliving av meningsmotstandere eller andre grove krenkelser og vold.

Vår verdi ligger ikke i i hva vi eier eller hva vi får til, men at vi er til.

På valgdagen er alle stemmeberettigede like mye verdt for de politiske partiene. Hver eneste stemme teller for et sete på Stortinget. Det betyr likevel ikke at man ikke bør bryte med de elementene som ikke har forståelse for alle menneskers like verdi.

Menneskeverdi blir i kristendommen forstått ut ifra at vi alle er skapt og ønsket av Gud. Vår verdi ligger ikke i i hva vi eier eller hva vi får til, men at vi er til. Hvert menneske er elsket av Gud, vi er alle unike og har samme uendelige verdi. Vårt ansvar her på jorden er å skape rettferdighet og fred mellom mennesker. Det er det kristne budskapet.

Ekstremt fattige

Norsk velstand måles i hvor mye materielle goder vi har tilgang til i samfunnet. Målene for helsetilstand og utdanningsnivå er tatt med for å få et bilde om velstanden kommer hele befolkningen til gode. Norge ligger høyt på slike målinger. Det er godt at norsk velstand ikke også tar med seg nivået av folkeskikk, ytringer og holdninger ovenfor andre mennesker. For da ville deler av befolkningen vært ekstremt fattige, og snittet av vår velstand ville trolig vært trukket godt ned.

Et ekkokammer er en metaforisk beskrivelse, som beskriver en situasjon hvor informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon og repetisjon innenfor en avgrenset gruppe. Slike grupper har en tendens til å på et tidspunkt tråkke over noen grenser, fordi asosial adferd i «riktig» retning av gruppens meninger hele tiden er med på å presse gruppen i en mer ekstrem tolkning av sitt budskap som det eneste rette. Det er slik ekstremisme oppstår, når selv de mest ekstreme forslag og tanker blir akseptert eller rett og slett bare får stå uimotsagt.

Selv når Mani Hussaini står sammen med Anniken Huitfeldt og vil fjerne K-en i KRLE, må man stå fjellstøtt og diskutere det kristne verdigrunnlaget, ikke personene som fremmer forslaget.

Individuell frihet

Personlig har jeg en stor tro på individuell frihet, og er derfor grunnleggende uenig med venstresidens behov for massiv statlig kontroll – finansiert gjennom økte skatter og avgifter – slik Arbeiderpartiet ønsker. Min skepsis til islam og en økning i religiøs påvirkning på samfunnet, samt kritikk til forhold ved innvandring er også tilstedeværende. Noen av flere årsaker til at jeg støtter Fremskrittspartiets politikk. Jeg anser meg også som personlig kristen.

Men der stopper også likheten mellom meg og de som velger å delta i hat-grupper som Jarl Wåges innlegg referer til.

Uavhengig av hvem som fronter politikken eller hvilken politikk de ønsker, bør alt – alltid – handle om sak når man diskuterer. Selv når Mani Hussaini står sammen med Anniken Huitfeldt og vil fjerne K-en i KRLE, må man stå fjellstøtt og diskutere det kristne verdigrunnlaget, ikke personene som fremmer forslaget. Hvem som fronter ett hvert forslag er likegyldig, og de første som angriper person og viker fra sak, har automatisk tapt hele diskusjonen – i mine øyne.

Ta et oppgjør med

Derfor ønsker jeg uenighet velkommen, men radikalt og ekstremt tankegods bør legges et helt annet sted enn ut i nettdebatter, kommentarfelt og i diskusjoner ansikt til ansikt med mennesker. Det må vi alle ta et oppgjør med og spesielt de som ønsker å assosiere seg med politisk legitimt tankegods, men bommer fullstendig i sin tolkning.