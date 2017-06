Han let til å meine risikoen rundt oljeformuen frå oljepris og klimapolitikk er godt dekka gjennom budsjettdokumenta frå regjeringa.

Høgare ambisjonar

Ambisjonane burde være vesentleg høgare, slik eg ser det. Eg er levande klar over at Nasjonalbudsjettet under Solberg-regjeringa av begynt å bruke eit avsnitt på ei enkel verdivurdering av olje- og gassressursar i bakken. Dette er vel og bra, men talet seier lite og ingenting om kva risiko ressursverdiane våre er utsett for i form av oljeprisvariasjon og innstramming i energi- og klimapolitikken.

Mitt poeng er at låge olje- og gassprisar vil gi lågare leiteverksemd, færre feltutbyggingar og tidlegare nedstenging av modne felt enn om olje- og gassprisane er høge. Difor vil mengdene av utvinnbare ressursar avhenge av oljeprisen. Prisane vil dermed påverke voluma i tillegg til verdiane. Slike mekanismar er ikkje reflektert i styresmaktene sine vurderingar av ressurspotensial og utsikter for norsk olje- og gassverksemd.

Paris-avtalen

Så til rommet for norsk olje og gass under eit togradersmål. Den mest relevante referansen for internasjonale klimapolitiske ambisjonar er Paris-avtalen. Her heiter det at den globale auken i middeltemperaturen skal avgrensast til godt under to grader. International Energy Agency (IEA) og International Renewable Energy Agency (IRENA) har rekna på kva dette vil seie for oljemarknaden, og resultata tyder på at oljeforbruket må ned under 40 prosent av dagens nivå innan 2050. Om ein skal ta dette på alvor, så er rommet for ny oljeproduksjon svært avgrensa dei nærmaste tiåra.

Kor olje- og gassproduksjonen eventuelt skal kome frå er det kostnadar og konkurranseevne som må avgjere.