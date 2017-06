Vær glad for at Israel ikke boikotter oss snart

Et innlegg i Aftenbladet 9. juni oppfordrer Ivar Aartun til full boikott av Israel. I enkle vendinger beskrives Israel «som vanlig fra den fronten» til å være en brutal okkupasjonsstat. Som vanlig nevnes det ingenting om at Israel har måttet føre en rekke forsvarskriger.

Det trekkes særlig fram «okkupasjonen» av Judea og Samaria (som verden kaller Vestbredden) og halve Jerusalem i 1967. Men man nevner ikke at de tok det i en forsvarskrig og at Genévekonvensjonen sier at dette er tillatt. Man nevner heller ikke at Israel med en gang etter krigen var villig til å trekke seg tilbake mot varig fred med landene Egypt, Jordan og Syria.

Israel kan meget godt klare seg uten Norge, men Norge kan ikke klare seg uten Israel.

Nekter fredsavtale

Araberlandene nektet å gå med på noe som helst fredsavtale. De ville ha Israel slettet av kartet. Siden har man kalt dette okkupasjon. Det rare er at da Jordan ulovlig etter Genévekonvensjonen okkuperte dette området fra 1948-1967, ble det kalt en lovlig annektering. De satte en rekke arabere i flyktningeleire, og der har de siden vært tvungne til å bo. Dette kalles normalt apartheid mot sine egne.

Hvorfor opprettet ikke Jordan den såkalte palestinske stat? Den gangen kalte man arabere for arabere/syrere i dette området, og jødene ble kalt for palestinere. Med lykt og lupe søker man å finne jøder og andre som kan karakterisere Israels politikk som lik den Tyskland førte i 1930-45. Man trenger ikke lete en gang for å finne den arabiske forbindelse med nazistene.

Verdens ledere sier de må bekjempe hat. Men det gjelder ikke for Israel. Der støtter verden og FN hatytringer i skolebøker. Barne-tv oppfordrer til hat. Det samme gjør aviser, bøker og nyheter. Verden godtar alt dette stilltiende. Også at barn brukes mot soldater ved steinkasting.

Verden reagerer ikke på at palestinaarabiske ledere bruker barn som soldater mot militære og sivile. Dersom det skal kunne bli fred i Midtøsten, er det nettopp hatet som må bekjempes.

Så hører vi at Israel stadig tar land fra palestinaaraberne. Det er lenge siden det ble opprettet en ny bosetning. Det er her snakk om utvidelse av bosetninger innenfor område som alt er godkjent til det bruket. Det er etter internasjonal rett/folkeretten lovlig for folk frivillig å bosette seg slik det gjøres. Men det er forbudt å tvangsbosette jøder der, noe som heller ikke finner sted. Disse bosetningene utgjør mellom 2,7 og 3 prosent av det såkalte okkuperte området.

Komponenter fra Israel

Totalboikott Israel og vi kan slutte å bruke de fleste elektroniske ting vi har, telefoner, alt av data. Sykehus kan ikke utføre sine undersøkelser/operasjoner fordi det tekniske utstyret inneholder komponenter fra Israel. Oljeindustrien må stoppe osv. Israel kan meget godt klare seg uten Norge, men Norge kan ikke klare seg uten Israel. Vær glad for at de ikke boikotter oss snart. Takk for alle de godene vi får fra Israel! Og det fine ved dem er at de gir arbeid til tusener av palestinaarabere!