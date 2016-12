Var historien om Johs. Lunde viktig? Nei, på ingen måte, og aller minst i nyhetsbildet på julaften

Aftenbladets julebudskap var i år på dagen 24. desember «Fangens jul». En av toppene i vårt lokale næringsliv sitter på Åna. Avisens forside og seks magasin-sider er til disposisjon.

Det var gutten som bodde på Roaldsøy. Nå sitter Johannes Lunde i fengsel, seks år bak murene, for «grov økonomisk kriminalitet». Bedrageri, korrupsjon og store summer er unndratt fellesskapet. Verdier som urettmessig er forsøkt puttet i egen lomme. Historien er så trist at Aftenbladet setter den på førsteplass når holdninger og verdier skal trimmes opp mot julebudskapet. Vi setter pris på at vondskap og kulde som rammer oss, får god oppmerksomhet og gis en positiv retning.

Det samme gode smilet

Dette skal gå fint. Aftenbladet vekker vår manglende empati for fange 299/15 som tildeles et smil på fire bilder, det samme gode smilet. Vi er «hjemme hos», nesten. Har du det vondt, Johannes? Nei, på ingen måte: Jeg trener, får fjernet noen kilo, tar flere skolefag og forbereder meg på framtida – lærer meg spansk. Dette er nesten som skolefritid. Jeg skal bli dansk statsborger, innvandrer om du vil (ikke asylsøker, fordi jeg har så mange penger). Altså flyktning ut av Stavanger, Rogaland og Norge.

Det må vi her hjemme akseptere, slippe ham ut på vandring, når så mange andre i verden er på jakt etter trygghet og et nytt liv. Som det heter i den sekulære salmen: fri flyt av arbeid og kapital. Og da får hjemstedet, som har hjulpet ham opp og fram i så mange år, ikke en skattekrone mer til fellesskapet.

Ikke uventet

Vi går litt videre. Rop ut til verden hva du skal gjøre i framtida, Johannes. Ja, de foreløpige planene er først «eiendom» og «shipping». Og da er det godt å ha skipsreder John Fredriksen som forbilde. Det var vel ikke uventet.

Er denne historien viktig? Nei, på ingen måte, og aller minst i nyhetsbildet på julaften. Den gamle Lunde-historien var viktig for to år siden og blir kanskje fornyet om fire år.

Men hvorfor er den viktig for Aftenbladet akkurat i dag? Syv mulige svar:

Vi skal ha empati for fanger, særlig når Johs. på andre jula plages av frihetsberøvelse. Åna kretsfengsel skal helst ikke ta mobilen som Johs. Lunde har bruk for, eksempelvis kontakt med venner. Vi får vite at Bitti og Johannes skal gifte seg når anledningen byr seg i det fri. Vi får også vite at gründeren har framtidsplaner om å bli rik igjen, gjerne god for 100 millioner. Han vil flytte fra oss og berike andre steder med sine framtidige skattepenger. Johs. Lunde er også en «tabloid kjendis», dermed er han profitabel for mediene og bør ikke glemmes. Johs. er ikke glad i nyhetsmediene, særlig ikke frekke aviser.

Når vi samordner svarene og trigger våre holdninger, ber vi Aftenbladet følge opp saken. Våre naboer i sør, rundt basen i København og hovedkontoret i spanske Marbella, fortjener oppmerksomhet rundt en utvandrer som er blitt «julens smilende budskap». Og vi vil gjerne ha informasjon som bakgrunn for våre holdninger.