Jeg husker min første skoledag på Universitetet i Stavanger som om det var i går. Usikkerheten, forventningene, langt ute av komfortsonen. En dato som markerte starten på et nytt eventyr i en helt ny skrivebok og en ny kulepenn, godt finansiert av Lånekassen. De neste fem årene ga meg lærdom, innsikt og vennskap som dannet fremtiden min. At jeg en dag skulle lede en salgsavdeling i et større IT-selskap var ikke engang i tankene mine.

Dagen man uteksamineres starter også en ny skolegang: Arbeidserfaring.

En Norstat-undersøkelse viser at foreldre i størst grad påvirker valg av skole og utdanning med nærmere 23 prosent. Egne yrkeserfaringer følger tett på med 21 prosent og samtaler med folk som har erfaring med yrket, venner og søk på nettet påvirker med mellom 8 og 10 prosent. Valgene man tar i det man entrer universitetets aula vil påvirke livet man kommer til å leve de neste 50 yrkesaktive årene.

Karakterer hver dag

Dagen man uteksamineres starter også en ny skolegang: Arbeidserfaring. En skolegang like givende som den man hadde på universitetet. I arbeidslivet blir imidlertid karakterene gitt hver eneste dag – i usminket versjon. Læringskurven er bratt, informasjonsmengden stor. Man må lære seg nye applikasjoner, ny terminologi og forkortelser som forverrer i stedet for å forenkle. Nye prosesser, ny arbeidsmetodikk og navn på nye kolleger.

Omstillingsepoken vi er i, gjør at læringsarenaene sklir mer og mer inn i hverandre. Informasjon har aldri vært lettere tilgjengelig, men forventningsnivået heves også når alle kan søke seg frem til svarene. Fra tidligere industrielle revolusjoner vet vi at teknologi og automasjon også krever mer av de ansatte. Vinnerne er de lærevillige som kan utnytte ny informasjon og kunnskap til å se muligheter. Digitalisering rører allerede ved så godt som alle næringer, og fordi vi fortsatt ikke kjenner morgendagens teknologi, vil digital nysgjerrighet kanskje være den avgjørende evnen de neste årene.

Ta i mot ny informasjon

La derfor ikke den ferske utdannelsen være et hinder. Din største fordel som nyutdannet er at du gjennom flere år på skolebenken allerede har bevist, overfor deg selv og overfor din arbeidsgiver at du er en person som er i stand til å ta i mot ny informasjon. Du har vist deg villig til å lære, ta i mot ny kunnskap, du kan tolke, analysere og omgåes nye mennesker. Langt fra alle arbeidstakere, uavhengig av erfaring, kompetanse og posisjon besitter disse egenskapene.

Mange studenter vil få jobber som ikke finnes i dag, men utdanner seg for å kunne stille forberedt for fremtiden.

I en forskningsstudie utført av Statistisk Sentralbyrå fremhever forskerne Torbjørn Hægeland og Jarle Møen følgende: «Økonomier med en høyt utdannet arbeidsstyrke vil vokse raskere fordi de vil være teknologisk mer avanserte. Ny teknologi er direkte produktivitetsfremmende, men har også en dynamisk komponent ved at den erfaringen man vinner ved å utvikle og implementere ny teknologi øker økonomiens kunnskapsbase. Derved kan veksten bli selvforsterkende. En høyt utdannet arbeidsstyrke er mer omstillingsdyktig fordi den har et komparativt fortrinn i å lære nye ferdigheter. ‘Høyt utdannet’ er imidlertid ikke synonymt med ‘akademisk utdannet’.»

Mange studenter vil få jobber som ikke finnes i dag, men utdanner seg for å kunne stille forberedt for fremtiden. Omstilling gjør dessuten at mange bransjer krysser veier. I Atea har vi for eksempel hentet fagkompetanse på ulike felt som teknologirådgivere: Sykepleiere som jobber med velferdsteknologi, og lærere som jobber med utdanningsteknologi.

Få med deg teknologifagene

Kunnskap er fortsatt makt. Jeg er derfor hjertens enig i forskernes slutning om at teknologisk fortrinn skaper avanse. Her er mitt råd til dagens studenter: Velg fag som genuint interesserer deg. Det er mest sannsynlig dette du skal jobbe med fremover – i mange år. Få med deg teknologifagene, vær nysgjerrig og møt hindrene på veien med åpenhet og engasjement.

Bli en digital student, så sees vi kanskje når du er ute av universitetsaulaen.