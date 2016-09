Det er tid for ettertanke. Etter fire dager med mye lyd, foredrag, stand-besøk, fest og moro er det et viktig bilde som tegner seg: Et bilde av en industri som forstår tabellsituasjonen. Som skjønner at det er nødvendig å tenke effektivitet, men også en industri med gryende forståelse av at vi må være en del av løsningen på fremtidens klimautfordringer, ikke avskrive dem. Begge deler er avgjørende for å lykkes.

Bare de som er har stålkontroll på kostnadene, og som klarer å lede utviklingen teknologisk, klarer seg i et slikt marked over tid.

Overproduksjonen

Den viktigste erkjennelsen man gjør er at oljeindustrien har blitt en konkurranseutsatt næring. Verden produserer mer olje enn verden trenger.

Dermed vil den dyreste produksjonen tape ut og kun de som klarer å levere lønnsomt på priser som svinger vil overleve. Det er ingen klare tegn på at vi vil få en bratt vekst i etterspørselen selv om prisen er halvert. Og hvis vi får er det ledig kapasitet i verden til å dekke det opp. Oljeverden har forandret seg.

En konkurranseutsatt næring preges av at marginene vil søke mot null. Bare de som er har stålkontroll på kostnadene, og som klarer å lede utviklingen teknologisk, klarer seg i et slikt marked over tid. Det er ikke noen steder å gjemme seg. Pauser – tider der man er alene i markedet og kan høste høye marginer – er bare tiden det tar for konkurrentene å ta deg igjen, og de vil ha større fart enn deg når de gjør.

Det som i dag er verdens reneste og mest effektive produksjon, skal bli enda mye bedre. Vi kan og vi må lede denne utviklingen.

Teknologieksport viktigst

Derfor er det avgjørende at vi nå kommer ut av det ensidige fokuset på kostnads- og kapasitetskutt. Nå må vi orientere oss mot utvikling og innfasing av ny teknologi, av mulighetsrommet den digitale tidsalderen byr oss og våge å ta steget. Vi må våge å utfordre dogmene og søke de løsningene som gir oss en dramatisk reduksjon i personell offshore, som utnytter de mest avanserte brønnløsningene også for havbunnsbrønnene og så må vi ut i verden og selge teknologien vår i tillegg. I fremtiden vil eksport av oljeteknologi være en viktigere eksportkilde enn eksport av olje. Vi kan gjøre verdens oljeproduksjon billigere, tryggere og mer miljøvennlig.

Og vi må dit. Norsk Olje og Gass har dratt opp et svært ambisiøst program for å kutte utslippene fra norsk olje- og gassproduksjon – Veikartet f0r 2030 og 2050. Det som i dag er verdens reneste og mest effektive produksjon, skal bli enda mye bedre. Vi kan og vi må lede denne utviklingen.

Vi trenger det. Verdiskapningen fra oljå er det som har – og i mange år fremover – vil være det som gjør dette til verdens beste land å bo i.

Mer anerkjennelse av Statoil

En aktør som kan og vil få oss dit, er Statoil. Statoil er i Champions League i en av verdens tøffeste og mest internasjonale industrier. Dette er en av de som spiller jevnt med Thomas Müller & co, og som i sine beste stunder er best i verden på det de gjør. Når de gjør grep nå, så gjør de det for å sikre at vi fortsatt skal være en ledende oljenasjon i mange tiår fremover. Statoil kan produsere olje og gass hvor som helst i verden. Vi vil gjerne at de skal gjøre det i Norge også.

Det er på tide å anerkjenne den posisjonen. La oss være stolte av Statoil og av at vi har hovedkontoret for et så viktig internasjonalt selskap her hos oss. Statoil er en fantastisk kompetansebedrift som vi er heldige å ha her. Bruk spalteplass og energi på å prøve å lage enda ett Statoil, heller enn stadig å snakke ned det ene vi har.

Oljeindustrien har blitt konkurranseutsatt. Det fikser vi. Vi skal også lede utviklingen med å gjøre industrien til en del av løsningen. I neste omgang vil begge deler hjelpe oss til å bli internasjonalt ledende også innenfor de mange andre områdene vi er gode på.