Aartun henviser 4–5 ganger til nazistene for 70–80 år siden når han skal beskrive de israelske jødene i dag. Det får meg til å tenke på hva vår historielærer på St. Svithun gymnas (Leif Storhoug, som selv var i tysk fangenskap i 2. verdenskrig) uttalte om Adolf Hitlers strategi for å få det tyske folk med på sine skrekkelige planer: «De helt grove, uhyrlige løgner er det mulig å få folk til å tro.»

Aartun er opptatt av palestinernes kår. Vet han at PLO ble dannet tre år før seksdagerskrigen med den hensikt å L= Liberation, frigjøring – av hele Palestina. Den jødiske stat skulle utslettes. 20 prosent av innbyggerne i Israel er arabere. Det er sagt med stor rett at ikke i noe annet land har arabere det så bra som i Israel.

Bør vise forståelse

Skribenten er videre opptatt av israelernes forhold til kristne. Her mener jeg at vi som kaller oss slik, bør vise forståelse og ha en ydmyk holdning i forhold til de grusomme overgrep og drap på jøder som foregikk i det såkalt kristne Tyskland under siste verdenskrig. Og det var ikke bare slik at de tyske soldater i sin forblindelse alle gikk rundt med påskriften «Gott mit uns» (Gud er med oss) på beltespennen. I år markeres 500-årsjubileum for Martin Luthers reformasjon og protest mot Den katolske kirke. Dessverre uttrykte Luther i sine skrifter en svært negativ holdning til jødene. Det høres fryktelig ut, men det kan sies med ikke liten rett at Hitler gjorde med jødene det Luther hadde sagt. Luthers minne løftes opp blant mange kristne dette året. Er det å undres over at israelere da kan være spørrende, frustrerte og negative til kristne?

Rettmessige hovedstad

Verdipartiet står tydelig opp for Israel. Vi tror at gjenopprettelsen av staten i 1948 var en oppfyllelse av Bibelens forutsigelser. Unesco (FN) vedtok for noen uker siden at jøder ikke har noen rettmessig tilknytning til Jerusalem. Verdipartiet mener byen er landets rettmessige hovedstad.