I disse dager offentliggjøres hvilke kommuner som får midler fra nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Hele 220 kommuner får tilskudd fra tilskuddsordningen som har et historisk høyt nivå på 193 millioner kroner.

Målrettede tiltak som hjelper de som trenger det mest.

Egen strategi

Målet vårt er å forebygge at fattigdom går i arv, og bedre barns livskvalitet her og nå. For første gang har en norsk regjering laget en egen strategi mot barnefattigdom. 64 ulike tiltak som skal bidra til at alle barn får lik mulighet til deltakelse og utvikling.

Regjeringen har, sammen med samarbeidspartiene, satset på målrettede tiltak mot barnefattigdom. Vi har innført rimeligere barnehageplass for familier med lav inntekt, gratis kjernetid i barnehagen for alle barn i familier med lav inntekt fra de er tre år, søknadsbasert ordning for forsøk med gratis barnehage og SFO, og vi har sørget for at ungdommer i lavinntektsfamilier får mer i skolestipend. Målrettede tiltak som hjelper de som trenger det mest.

Minst én organisert fritidsaktivitet

Vi er opptatt av at alle barn får være med, uavhengig av foreldrenes inntekt. Regjeringen, frivillige organisasjoner og KS signerte Fritidserklæringen 7. juni 2016. Målet med erklæringen er å få til et godt og langsiktig samarbeid om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Veksten er på vei opp, og stadig flere kommer i jobb.

Ledigheten er på vei ned

At foreldrene har en jobb er den viktigste faktoren for å unngå at barn vokser opp i fattigdom. Fremover blir det derfor viktig med et trygt og fleksibelt arbeidsmarked, og at det skapes nye jobber i hele landet med god utbygging av infrastruktur og gode rammevilkår. Derfor er det positivt å se at ledigheten er på vei ned, veksten på vei opp, og stadig flere kommer i jobb.

Alle familier ønsker friheten som det er i å være selvforsørget. For å sørge for at familiene sitter igjen med mer og for å motivere til å jobbe har vi gitt en gjennomsnittsfamilie 8000 kr i årlig skattelette.

Vil sette krav

Noe av det som er mest bekymringsfullt er at 4 av 10 innvandrerkvinner (20-66 år) er uten jobb. Det betyr at flere av disse familiene ofte bare har én jobbinntekt å leve av. Resultatet ser vi i at over halvparten av lavinntektsfamiliene har innvandrerbakgrunn. Derfor er en god integreringspolitikk som setter krav noe av det viktigste vi kan gjøre for barnefattigdommen.