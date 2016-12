Likevel tror vi på godt vær og er optimistisk med tanke på fremtiden. Fordi vi har så utrolig mye godt å bygge på:

En verdensledende serviceindustri og mekanisk industri som kan konkurrere med hvem som helst om å lage hva som helst.

En stor maritim sektor som er ledende på sine fagfelt og som tar en sterk posisjon på utvikling av ny miljøvennlig teknologi, inkludert miljøvennlig drivstoff.

Landets største produksjon av fornybar kraft, og aktive kraftselskap som bidrar til utvikling av tilliggende næringer. Denne styrken er avgjørende når vi nå utvikler kompetansemiljø og næringsvirksomhet for smartbyer.

Vi har en kraftkrevende prosessindustri som vokser.

Landets største landbruksfylke, og en supermoderne næringsmiddelindustri.

Verdens største forskningsmiljøer for fòr og teknologi til oppdrettsnæringen.

Vi er landets største bergverksfylke.

Vi bygger verdens lengste undersjøiske tuneller, og gjennom SASIRO utvikler vi sikkerhetssystemer for disse, som vil ha interesse verden over.

En stor og innovativ bygg- og entreprenørbransje.

Et stort reiselivspotensial.

Ikke minst har vi verdens beste plass å bo og jobbe. Et allsidig næringsliv, nærhet til alt; jobb, skole, fjell, sjø og hei. Muligheten til å kombinere spennende og utfordrende jobber med det viktigste av alt; det å være mamma og pappa, fotballtrener og styremedlem i skolekorpset. Vi tar det for gitt, men den balansen er det mest av alt utlendingene som har vært her og jobbet savner når de fortsetter sitt yrkesliv i USA, Storbritannia eller andre steder i verden.

Sikre de smarteste teknologiene

I løpet av de neste årene skal det bygges sykehus for 10 milliarder kroner i Rogaland. Dette gir oss utrolig mange muligheter relatert til mange av næringene nevnt ovenfor.

Vi i NHO har jobbet tett med prosjektledelsen både i Stavanger og Haugesund for å utvikle gode entreprisestrategier for disse byggene. Som skal sikre at vi utvikler og tar i bruk de smarteste teknologiene, som både gir oss mest mulig sykehus for pengene, og som gir byggenæringen vår konkurransekraft for andre store prosjekter i fremtiden.

Gjennom tettere samhandling mellom universitetet, Måltidets Hus, Valide og de andre gründerhusene og IRIS vil vi skape vekst også innenfor helseforskning, i grensesnittet mellom mat og helse og ikke minst med utvikling av smartere og bedre måter å gi syke og gamle trygghet og oppfølging – smartby-teknologi.

Overveiende opp til oss selv!

Og så er det sikkert mange ting som jeg har glemt. Poenget er at det er innenfor alle disse næringene vi har muligheter til vekst og utvikling. Og det er ikke rent lite. Det er her jobbveksten vil og skal komme i vår region; med utvikling av nye og bærekraftige arbeidsplasser som har internasjonalt potensial. Som kan bidra til eksportinntekter og velstandsvekst for hele landet.

Samhandling mellom næringsliv, universitet, høyskole og forskningsmiljøene er helt avgjørende for at vi skal lykkes i denne omstillingen. Og det er alt overveiende opp til oss selv! For eksempel: Siden 2010 har tildelingene av såkalte IPN – innovasjonsprosjekt i næringslivet – økt fra 47,8 millioner til 1000 millioner kroner. Det er en utrolig vekst og viser hvor viktig vekslende regjeringer har syntes dette er. IPN-prosjekter gir uttelling når akademia og næringslivet samarbeider for å utvikle ny teknologi, konsepter og løsninger for fremtiden.

Det nytter ikke å klage over at de andre får mer før vi har gjort jobben selv.

Må bli flinkere på samarbeid

Rogaland sin andel av disse i 2016 var 2,85 prosent, og jevnt over har vi ligget rundt der – rundt 3 prosent. Selv om mange av ordningene burde være skreddersydd for våre forskningsmiljøer og industri.

Vi må utfordre oss selv på å få en større del av disse midlene. Da må vi bli flinkere på å samarbeide, bli flinkere på å tenke lengre, større og mer strategisk. Slik vi en gang gjorde da vi ble Europas oljehovedstad. Den gang bestemte vi at Oljedirektoratet skulle opprettes i Stavanger. I dag er jeg redd vi hadde satt oss med hendene i fanget og ventet på hva Stortinget tenkte og mente om saken, og heller klagd litt etterpå. Det nytter ikke å klage over at de andre får mer før vi har gjort jobben selv.

Forbilledlig oppgave

Det er ikke å si at vi ikke skal utfordre det offentlige Norge på fordelingen av oppgaver. Historien har vist at vi i Rogaland håndterer sånt bedre enn de fleste. Ingen steder blir investerte forskningskroner til mer arbeidsplasser enn i Rogaland. Ingen statlige direktorat får bedre tilbakemeldinger på sitt arbeid enn Sjøfartsdirektoratet i Haugesund. Her gjør Næringsforeningen og andre en forbilledlig oppgave med å belyse forskjellene fra oss til andre storbyregioner. Næringsliv, akademia og politikk må gå hånd i hånd for å lykkes med utviklingen av ny vekst i Rogaland. Da må vi utfordre hverandre positivt og gripe de mulighetene vi har. Dette kan vi for en stor grad styre selv.

Da blir det igjen solskinn og strålende vær. I verdens beste region å bo og jobbe i.