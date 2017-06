ATV brukes som fellesbetegnelse på åpne eller halvåpne firehjuls kjøretøyer med motor. Kjøretøyene kan i større eller mindre grad brukes på og utenfor vei. I Norge selges det overlegent mest ATV som nyttekjøretøy. Det er ATV-traktorer som bl.a. brukes som arbeidsredskap i skogen, på gården, til brøyting, anlegg og vedlikehold.

Disse får jobben gjort enklere og i mang en forstand lettere enn ved på bruke tradisjonelle traktorer.

Brosjyre sendes ut

De store ATV-importørene i Norge fokuserer mye på riktig og sikker bruk av ATV og har samarbeidet bra med vegmyndighetene. Vi sender straks ut en brosjyre som tar med de viktigste tips for egen og andres sikkerhet. Kjøretøyene i seg selv får stadig mer sikkerhetsutstyr og bedre egenskaper. Det finnes også mange gode tilbud til dem som vil trene på sikker bruk. Et stort problem her er mangel på lovlige øvingsområder.

Fintland trekker frem statistikk og peker korrekt på at den ikke er helt komplett i Norge fordi vi her i landet bare har offisielle tall over ulykker på vei. Han har laget sin egen statistikk via mediesøk, noe som skaper betydelig usikkerhet omkring tallene ettersom samme ulykke gjerne omtales mange ganger. Han har funnet 134 personskader i årene 2003–2013, med 15 drepte, de fleste utenfor offentlig vei.

Vi kan ikke verifisere statistikken, men kan si generelt at tall blir høye når man legger dem sammen over så mange år. I samme periode som Fintland tok for seg, er 1500–2000 drept i trafikken. Jeg sier ikke dette for å bagatellisere, kun for å minne om at hva som er spesielt farlig eller mye av, er relativt. Sett i forhold til bestanden av kjøretøyer er antallet ulykker på ATV faktisk veldig lavt, også om tallene i artikkelen er rett.

Se på ulykkesårsaker

Det betyr ikke at ulykker er ok. Vi ønsker å være foruten ulykker og må se på typiske ulykkesårsaker fremfor å gripe til enkle konklusjoner. Det blir lite relevant å kreve hjelmpåbud på bondens traktor hvis det faktisk ikke treffer dem som ruller rundt en natt til søndag med promille. Det er dessverre etter alt å dømme den vanligste ulykkesårsaken. Natt til søndag er en utsatt tid for trafikanter i alle typer kjøretøy.

Fintland sier også at noe må gjøres med opplæringen. Det tror vi også. Bruk av ATV bør tas med i læreplanene for de føreropplæringer som ender i førerrett for ATV. Førerkort for traktor-ATV bør tas gjennom oppkjøring på en ATV, og ikke landbrukstraktor slik tilfellet er i dag. Derfor gjelder det å finne tiltak som er treffende, ikke første og beste innfall.

Holdningsarbeid

I Vegvesenet vet de at man med bedre føreropplæring ikke når dem som kjører uten førerkort. Alle undersøkelser om ulykker på vei viser at de førerkortløse er sterkt overrepresentert. Oftest gir disse blaffen i andre regler også. Det hjelper lite overfor disse om den sindige bonden bruker hjelm. Ikke hjelper det bonden heller. Det som hjelper, er grundig arbeid med holdninger og ferdigheter, og i særdeleshet fravær av alkohol i blodet.