I et innlegg i Aftenbladet fredag 23. juni skriver Tone Therese Paulsen om en vanskelig trafikksituasjon i Hillevåg. Statens vegvesen har ingen planer om umiddelbare tiltak i Hillevåg, men vi er klar over problemet og jobber med det.

Første i sitt slag

Vi har allerede høstet mye lærdom fra kryssene i Hillevåg, som var de første av sitt slag i vår region. Etter politiske innspill om samme sak har vi siden i fjor høst jobbet med å se på andre kryssløsninger for Bussveien. Vi har vurdert en rekke løsninger, og nå pågår trafikksikkerhetsanalyser av flere ulike alternativ. Vi jobber for at bussen skal fram uten at den blir forsinket, i tillegg til at andre trafikanter skal komme trygt fram.

Statens vegvesen vil gjerne benytte sjansen til å utfordre beboere i Hillevåg, og i andre deler av byområdet. Kanskje kan dere vurdere å reise med buss, sykle eller gå av og til? Trafikksituasjonen blir betydelig bedre dersom noen av oss velger andre reisemåter enn bil noen dager i uka. Hillevåg er et av stedene i Stavanger det går aller flest busser. På fylkesvei 44 går det over 30 busser i timen. Det er heller ikke lenger fra Hillevåg til for eksempel Stavanger sentrum enn at det er en kort sykkeltur unna for mange.

Tidenes kollektivsatsing

Bussveien er det største prosjektet i Bypakke Nord-Jæren, og det skal bygges 50 kilometer bussvei i tre kommuner. Bussveien kommer som tidenes kollektivsatsing i regionen nettopp fordi flere må reise kollektivt, sykle og gå. Kø- og miljøproblemene øker i byområdene i Norge, og på Nord-Jæren tar vi dette ansvaret gjennom å bygge blant annet Bussveien.

Vi håper at Paulsen og Hillevåg bydelsutvalg ser mulighetene som Bussveien gir bydelen, ikke bare begrensningene.