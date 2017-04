I Aftenbladet torsdag 20. april kan man lese om alkoholnekten som kommer til å ramme årets russ på landstreffet i Kongeparken.

Det man ikke har tenkt på når man har valgt å stramme inn reglene for alkohol på russetreffene er hvilke konsekvenser det vil få. Dette vil føre til en russetid helt ute av kontroll med en økende bruk av narkotiske stoffer og festing før man kommer til treffene.

Ved å nekte russen å ta med seg alkohol på russetreffene, ber man om økt omsetning av narkotika.

Ingen fra Røde Kors

Vi vet at russen ikke drikker mindre på grunn av et forbud mot medbrakt alkohol. Dette fører bare til at flere drikker før de kommer til landstreffet. De drikker i biler, på hjemmefester eller på hotellrommet. Det er det ingen fra Røde Kors som kommer og spør om du vil ha et glass vann. Det er det på landstreffet.

Samtidig som økt festing før man kommer til treffet, sørger man for økt bruk av narkotika med denne innstrammingen. Ved å nekte russen å ta med seg alkohol på russetreffene, ber man om økt omsetning av narkotika. Det er lettere for russen å smugle med seg ecstasy eller MDMA enn en sekspakning med øl.

Vi kan ikke være så naive å tro at smugling og rus vil forsvinne med denne innstramningen.

Økt smugling

Vi må være realistiske og forstå at dette vil føre til mer festing på steder uten helsepersonell til stede, økt bruk av sterkere narkotiske stoffer og økt smugling. Jeg ønsker alle Norges russ en trygg og fin russetid med gode minner. Det er jeg redd de ikke får etter at Politidirektoratet nå har valgt å stramme inn reglene.