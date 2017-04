Argumentene mot er for lettvinte når vi vet at dette er en løsning som både gir miljøgevinst og kan skape opptil 1000 jobber bare her i fylket. Det er en slags finn fem feil:

For det første:

I dag har vi 82 + 98 busser som går på henholdsvis det nestverste og det verste miljø-alternativet. Nemlig konvensjonell diesel og biodiesel.

At man beslutter å kjøre nye 60 busser til på biodiesel, inntil man en gang i fremtiden har en adekvat elektrisk løsning, hjelper ikke på de globale utslippene.

Transportøkonomisk institutt har beregnet at biodiesel, hvor råstoffet fraktes inn fra hele verden, kan ha opptil 2,8 ganger så stort miljøfotavtrykk som konvensjonell diesel. En gang i fremtiden vil biodiesel kanskje produseres lokalt, og vi får en miljøgevinst.

I mellomtiden har vi altså et alternativ med biogass, som er lokalprodusert og som kan gi oss miljøeffekten umiddelbart. 2025 sier fylkespolitikerne de tror de skal kjøre alle bussene på strøm. Det er flott. Men, det skal skiftes ut mange busser før man kommer dit, 8 år ned i veien.

Selv om man har valgt feil en gang, er det lov å rette dette opp etter hvert. Det testes ut batteribusser i Oslo nå. Det er spennende. Disse er 12 og 18 meter lange. De kan dermed være tilgjengelige for bruk i løpet av 2-5 år om testingen lykkes. Imidlertid gjøres det ikke kjente tester med 24 meter lange leddbusser, som er det fylket sier de må ha på bussveien. Dermed er det enda et godt stykke frem før vi ser elektriske busser på bussveien, selv også vi er sikker på det kommer i fremtiden.

For det andre:

Når samferdselssjefen i fylket sier at motorkraften i gassbusser er for svak, må jo det være bare sludder og vås. I Sverige er det 2300 busser som går på biogass. Noen av disse er 24 meter lange hybrid-busser, av den typen man ville hatt på bussveien. Svenskene er veldig godt fornøyde med løsningen, og de stiller seg helt uforstående til klagene fra fylkessamferdselssjefen. Disse bussene skal kjøre på Jæren. De skal ikke ha med seg hele Napoleon sin hær over Alpene. Går det i Skåne går det faktisk på Jæren også. 24 meter lange gass-hybrid (går på strøm og biogass) finnes altså i dag og de virker.

Miljøet har virkelig ikke mange sjanser når man kan kaste det på båten for å spare en prosent i året.

For det tredje:

Det blir hevdet at det er vanskelig og kostbart å investere i infrastruktur for gassen. Men vi er kjent med at Lyse og IVAR har vært i dialog og kan være interessert i å ta denne investeringen. Husk at vi hadde et fullt sett med godt fungerende gassbusser som dekket alle bussrutene her inntil i fjor. Disse kunne få både gass og biogass rett fra veggen på den gamle bussterminalen på Revheim. Der er det nå veldig mye ledig kapasitet og det hadde sikkert vært lett og rimelig å få bruke bunkringskapasitet der. Det vil antagelig være en smal sak å forlenge eksisterende gassinfrastruktur inn på den nye garasjen på Forus, om viljen var tilstede.

For det fjerde:

Vi skjønner det er dyrere å kjøre biogass. Fylkessamferdselssjefen sier de sparer 12-13 millioner kroner i året (i Aftenbladet 4. april). Vi har ingen mulighet å verifisere dette, men om det er sant er det oppsiktsvekkende. 12-13 millioner er en drøy prosent – 1 prosent – av Kolumbus' totale budsjett.

Miljøet har virkelig ikke mange sjanser når man kan kaste det på båten for å spare en prosent i året. Siden kontraktstildeling har jo også prisen på biodiesel økt kraftig. Blant annet fordi prisen på palmeoljerester har økt som følge av strenge krav til dokumentasjon. Det hadde vært morsomt å vite hvor stor besparelsen løsningen som ble valgt til slutt har gitt.

For det femte:

Det blir sagt at man skal finne en alternativ bruk av biogassen, heller enn å stappe den i bussen. Men når potensialet er å produsere 600 GW/H så kan vi klare å levere biogass både til bussene, Finnøy-ferja og ganske sikkert en god del andre ting i tillegg.

Den ene utelukker ikke den andre. I hvert fall ikke når beregninger viser at det skapes 1,7 arbeidsplasser per GW/H som produseres. I teorien kan vi altså skape over 1000 jobber bare her i fylket, før vi noen gang har vurdert å eksportere denne kompetansen. Det er flott om vi får biogass på Finnøy-ferja. La oss finne mange andre bruksområder i tillegg.

Vi skjønner fylkets politikere og administrasjon har behov for å forsvare beslutningen som ble tatt i 2015 om å velge vekk biogass og gå over på diesel på bussene våre. Men skal vi lykkes med omstilling i Rogaland, trenger vi fylkes- politikere og -administrasjon som jobber med oss for å utvikle de gode løsningene.