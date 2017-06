Aftenbladet anførte en dramatisk overskrift i en sak om ledigheten i Rogaland 15. juni («Ap går i ledighetskrig»). Overskrift eller ikke, jeg kan skrive under på at Arbeiderpartiet går til kamp for arbeid til alle.

Rekordhøy ledighet

Vi kommer ikke bort fra at ledigheten fortsatt er rekordhøy i Rogaland, langtidsledigheten vokser og at det ikke skapes nok nye jobber. Det betyr at folk ikke går ut av ledighet og inn i jobb, men havner utenfor arbeidslivet, noe som sist ble bekreftet i SSBs konjunkturtendenser for 1. kvartal, der de skriver: «nedgangen i arbeidsledighet skyldes først og fremst at arbeidsstyrken har gått ned».

Det er gledelig at optimismen er tilbake hos lederne og antall oppsigelser har flata ut, men vi kan ikke sprette champagnen før pila er snudd, og folk som vil jobbe, er tilbake i jobb. H og Frp ser ikke dette, og har for lengst tømt champagneflaska. Det er fordi vi har ulikt syn på den jobben som må gjøres politisk.

Kutter i tiltakspakken

Vi i Arbeiderpartiet er ikke fornøyd før flere er i jobb og færre blir ledige. Mens Høyre og Frp er fornøyde med sin innsats, og kutter i tiltakspakken mot ledighet, samtidig som rekordmange står uten jobb. Rogaland vil jobbe, og derfor trenger vi en ny regjering som har arbeid til alle som viktigste sak.