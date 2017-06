Nylig kom nyheten om at arbeidsledigheten nå er like lav som før oljeprisfallet. Ledigheten er på vei ned – også i Rogaland – mens produktiviteten er på vei opp. Det skapes rekordmange gründerbedrifter, og konkurransekraften er styrket. Det lysner og optimismen er på vei tilbake.

SV prater, Høyre handler.

Tom retorikk

I et desperat forsøk på snakke ned den positive utviklingen, går SVs Eirik Faret Sakariassen i et leserinnlegg 2. juni likevel til frontalangrep på regjeringens rekordstore tiltakspakke og satsing på kunnskap, forskning og innovasjon. Han leverer hard kritikk og tom retorikk, men presenterer ingen alternativ politikk. SV prater, Høyre handler.

Oljeprisfallet har ført til en krevende situasjon for mange. Derfor har Høyre i regjering møtt ledigheten med offensive og målrettede tiltak som holder hjulene i gang. Tilbakemeldingene fra økonomene og de utsatte bransjene er tydelige på at tiltakspakkene har fungert.

Oppgraderingen ved Åna fengsel er ett av mange eksempler. De lokale bedriftene som fikk oppdragene og de ansatte som vendte tilbake fra permittering, vil neppe være enig i Sakariassens virkelighetsforståelse.

Regjeringen følger utviklingen nøye og setter inn målrettede tiltak.

Oppdragene bidro til lokale arbeidsplasser både hos leverandører og entreprenører, og hjalp arbeidsfolk og bedrifter med å komme seg gjennom en krevende bølgedal. At SV underslår virkningen og kaller bedriftene og arbeidstakerne for «milliardærer», får stå for deres regning.

For mange langtidsledige

Også antall helt ledige i Rogaland har gått ned, med 11 prosent, sammenliknet med fjoråret. Samtidig har vi for mange langtidsledige. Regjeringen følger utviklingen nøye og setter inn målrettede tiltak. Vi intensiverer oppfølgingen for de som har vært ledige lengst, og styrker sjansene for å komme i jobb igjen. Det blir hyppigere oppfølgingssamtaler, hjelp til jobbmatching, jobbsøkingsaktiviteter, informasjon om inntektssikring og en rekke andre tiltak med sikte på overgang til arbeid. I revidert nasjonalbudsjett nå nylig, la vi inn 57,1 millioner ekstra. I tillegg økte vi nok en gang antall tiltaksplasser med 500. Det vil gi opplæring og utdanning for å kvalifisere ledige og personer med nedsatt arbeidsevne, og bidra til at færre havner i risikosonen for å bli langtidsledige.

Aktive tiltak

Regjeringen leverer aktive tiltak for å dempe ledigheten, og tar samtidig grep for å omstille landet. Vi sier nei til SVs nedlegging av oljå, og prioriterer heller de store pengene til forskning, kunnskap og innovasjon.

Sakariassen hevder at det beste for landet er at Erna Solberg, en hardtarbeidende vestlending, mister jobben. Det er nok langt bedre, for alle, at SV holder seg under sperregrensen og langt unna regjering. Det siste landets arbeidsledige og bedriftene som sliter trenger, er et uavklart rødt samarbeid med SV på slep og skjulte skatteregninger på mangfoldige titalls milliarder kroner. Skal vi få ned arbeidsledigheten må vi skape mer, ikke skatte mer!

Ledigheten er på vei ned, men mye arbeid gjenstår. Høyre er utålmodige på alle arbeidslediges vegne, og målet er klart: Alle som vil jobbe, skal få jobb!