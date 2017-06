Vi ber altså alle de som produserer velferd i kommunen vår, om å redusere sin virksomhet og gå på sparebluss, noe de også lydig og lojalt har gjort, mens forbruket til politikernes virksomhet har gått i stikk motsatt retning. Vi brukte over 20 millioner på politisk virksomhet i 2016 – til sammenligning brukte Drammen kommune 18,6 mill, (som har samme antall representanter 49).

Kritisk gjennomgang

Jeg tror det er svært viktig at vi tar en kritisk gjennomgang på hvordan frikjøpsordninger og andre godtgjørelser praktiseres. Det er lett å bli «husblind» når man går lenge i et system. Det er vanskelig nok for både ansatte og innbyggere i Sandnes kommune å forstå den kraftige innsparingen på tjenesteområdene, mens kommunens regnskap avlegges med tidenes største overskudd, når bevilgningene til politikerne selv ikke følger samme innstramming. Det meldes om sykemeldte og utmattede lærere, og sykehjemsplasser som ikke kan åpnes på grunn av for dårlig økonomi i kommunen. For noen er dette den smertelige virkelighet.

All etikk og moral i samfunnet bunner i det personlige ansvar.

Ikke ekstra toppfinansiering

Frikjøpsordningen for politikere er kommet i stand for å erstatte lønnsbortfall fra annet arbeid, ikke en ekstra toppfinansiering av en eksisterende høy lønn. Det skal ikke være mulig å være frikjøpt mer enn i 100 prosent stilling. Har også lest i mediene at enkelte politikere har fakturert for tapt arbeidsfortjeneste på titalls tusen kroner til kommunale styrer, mens andre personer ikke fakturerer selv om de kunne. Her burde man muligens se på om styremøtene bør holdes utenom arbeidstid.

Personlig ansvar

Så kan man si at, «ja, men de andre gjør det jo» eller at – «du må jo ikke være så dum at du ikke tar imot de pengene du kan får tilgang på». Da er vi ved kjernen: All etikk og moral i samfunnet bunner i det personlige ansvar. Skal vår velferd være bærekraftig også inn i fremtiden, må vi ta et oppgjør med grådighetskulturen som lett infiserer oss alle. Det starter med oss selv.

Det er en klar beskjed om at vi ikke bevilger oss selv goder som det ikke er grunnlag for.

Det er ikke det at dette er så store summer som betyr så mye for kommuneøkonomien, for der er det helt andre størrelser vi snakker om. Men det er en klar beskjed om at vi ikke bevilger oss selv goder som det ikke er grunnlag for. Det at politikerne øker sine egne bevilgninger, mens andre spinker og sparer, undergraver den solidaritet og det samhold, den følelse av «å være i samme båt», som det gode samfunn er avhengig av.