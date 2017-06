Det var utrolig berikende å lese Siv Helene Stangelands utspill om den nye trehusbyen i Aftenbladet 28. mai. Tenk om vi kan tar vare på historien, ikke bare på død og liv tviholde på alt det gamle. Utvikle nye løsninger som understøtter det gamle, uten å bli gammeldagse.

Vi har mulighet til å skape et moderne og levende sentrum uten å sparke i stykker historien, et sentrum våre barn vil ha lyst å flytte hjem til.

Ønsker å ta vare på

Stavanger sentrum, men like gjerne Sandnes, Haugesund og Egersund, har særegne trehus-områder. Områder som man vil ta vare på. Problemet er at vi plukker i det, vanner det ut litt etter litt, styrer på avvik og enkeltvedtak.

Når vi åpner for mer spenstige og større byggeprosjekter, og stiller krav om at disse skal ha tre som en rød tråd, gir det veldig mange muligheter. Mulighet til å skape et moderne og levende sentrum uten å sparke i stykker historien, et sentrum våre barn vil ha lyst å flytte hjem til. Hvor de vil bo og jobbe.

Det handler om å lage en bo- og arbeidsregion som den neste generasjonen får lyst til å gjøre til sin egen. Da må vi tenke helhetlig om ny arkitektur, nye materialer, og nye byggemåter.

Innovative løsninger

Nye måter å endre egenskapene til tradisjonelle materialer på. Som tre. Eller betong eller stål, for den del. Det er mange måter å skape innovative løsninger, med tre som den røde tråden, om vi bare våger å tro på det vi er gode på og bruker det på en kreativ måte.

Egentlig burde det være å sparke opp åpne dører. Rogaland har landets kanskje dyktigste og mest innovative byggenæring. Vi vinner bygge- og entreprenørkontrakter landet over, fordi konkurransen her er beinhard. Vi må alltid være best, alltid stå opp først om morgenen og alltid legge oss sist om kvelden for å overleve.

Kan mye om stål

Etter 50 år med oljå kan vi også forbausende mye om stål. Om overflatebehandling av stål, om styrke, fleksibilitet og bestandighet. 348 dager med regn gjør noe med oss, og det gjør noe med bygningene våre. Tenk om vi kan bruke det vi har lært om stål offshore, utvikle det videre, og lage verdens beste løsninger for bygging med stål som utgangspunkt?

Den siste oppfinnelsen innenfor bygge- og materialteknologi er ikke gjort enda.

Apropos offshore. Troll-plattformen, Statfjord. De står som aktive monumenter over en unik kompetanse for bygging av varige, effektive bygg i betong. ExxonMobil bygger plattform på Hebron-feltet utenfor Canada som er bygget etter de samme prinsippene. Teknologien er brennaktuell den dag i dag.

Samtidig, i Pålakrossen på Bryne, utvikler det lille firmaet Polybo betongmaterialer med unike egenskaper. Med hjelp av patenterte løsninger for armering og låsing gis elementer bestående av sement og resirkulert isopor unike egenskaper. Unike i kraft av vekt, styrke og isolerende effekt.

Nye måter?

Den siste oppfinnelsen innenfor bygge- og materialteknologi er ikke gjort enda. Egentlig har det nesten ikke begynt. Og der er det kongstanken om tre er så fascinerende også. Kan vi utvikle nye måter å behandle tre på. Kan vi anrike bærende egenskaper, bestandighet og utseende? Kan vi kombinere stål og tre på nye måter? Kan vi gjøre noe industrielt med elementer og pre-fabrikkering?

Det er klimavennlig å bygge i tre. Det gir store gevinster, både i utslipp, energi-effektivitet og – om vi får det riktig – i levetidskostnader. Når tre virker på store bygg 348 regntunge dager i Stavanger, er det mange plasser i verden vi kan eksportere kompetansen vår også.

Og det er på en måte essensen i hele greia. Vi utvikler gode løsninger. Foredler de og lager våre egne varianter. Så tar vi det ut i verden etterpå. Som vi gjorde med hermetikken. Som vi gjorde med oljå. Som vi vil gjøre med smartby-teknologi og med matproduksjonen vår en dag.

Smartby-teknologien vil også understøttes av en satsing som dette, med smart og miljøvennlig teknologi integrert i en klimavennlig bygningsstruktur.

Mer å spille på

Å se materialteknologi i en større sammenheng – både stål, betong og tre, og integrere smartby-løsninger, vil forsterke visjonen om den nye trehus-byen og gi oss mye å spille på.

Bare i Europa bygges det rundt en million boliger i året, i tillegg til et stort antall næringsbygg. Alle ønsker å bygge bedre, mer energieffektivt, mer bærekraftig og mer vedlikeholdsfritt. Markedet er overveldende stort.