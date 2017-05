Vi mangler digital forståelse – ikke digital kompetanse

Digitaliseringsbølgen skyller ubønnhørlig over oss. Fjorårets stortingsmelding Digital Agenda for Norge beskriver digitalisering som et kritisk middel for innovasjon og konkurransefortrinn. Gründermanifestet slår fast at satsing på digitalisering er eneste håp for Norge, hvis vi skal overleve som velferdsstat. Stavanger kommune tar dette på alvor, og satsingen på 100 millioner i et nytt digitaliseringsfond er svært gode nyheter.

Full fart forover

Det er ikke bare Stavanger kommune som forstår at de må ta grep. Flere og flere virksomhetsledere forstår at de må gjøre noe. Styrer og eiere er utålmodige, så lederne viser handlekraft og setter full fart forover – inn i ukjent farvann. Men resultatet har dessverre vært mange og vonde digitale havarier, for eksempel IT-satsingene i Norges idrettsforbund, Nav og Politiet.

Alt som kan digitaliseres, vil digitaliseres.

Årsaken til at disse prosessene feilet, er mangel på forståelse heller enn mangel på kompetanse eller teknologi. Digitalisering er nemlig ikke et IT-prosjekt. Like mye som et teknologiskifte, handler digitalisering om endring i kultur. Det innebærer grunnleggende endring av tankemønstre, prosesser og organisatoriske hierarkier – ikke datasystemer og teknologi i seg selv.

Forstå hele bildet

En etat som Nav skal forholde seg til sine eiere i departementene, tilstøtende etater, flerfoldige fagpersoner internt og eksternt – og ikke minst: en svært sammensatt brukergruppe. Hvis du spør arbeidsministeren om hva som er problemet, vil du antakelig få et ganske annet svar enn hvis du spør en Nav-bruker. Og hvis du hører med en saksbehandler på et sosialkontor, vil du antakelig få en annen problemdefinisjon enn hvis du hører med en som jobber i Navs IT-avdeling. Det hjelper ikke å tette et hull i baugen hvis båten fortsatt tar inn vann på styrbord side og i akterenden. Skal man finne selve årsaken til at skipet tar inn vann, må man sette alle aktørene sammen og forstå hele bildet.

Hvis Politiet hadde kartlagt behovene til politifolkene som faktisk skal bruke verktøyene hver dag, hadde de nok lettere kunne enes om nøyaktig hva som skulle fikses, og spart flerfoldige millioner, et utall unødvendige arbeidstimer og fryktelig mye frustrasjon.

Finne gode løsninger sammen

Alt som kan digitaliseres, vil digitaliseres. Men hvis vi skal lykkes med digitalisering, må vi finne ut hva vi skal gjøre og for hvem, før vi bestemmer oss for hvordan. Vi må forstå at digitalisering handler om mer enn IT, vi må finne de gode løsningene sammen – og alltid huske på å sette brukeren først. På den måten kan vi surfe på digitaliseringsbølgen, heller enn å drukne i den.