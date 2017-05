I Aftenbladet onsdag 24. mai kommer Arne Joa med noen påstander om Avinor som jeg ønsker å kommentere.

Samarbeider

Det er ikke et mål for Avinor å drive trafikken bort fra Sola til Oslo. Avinor samarbeider med næringslivet, reiselivsaktører, kommuner og fylket for å få et best mulig rutetilbud. Alle som skal ut å reise, ønsker naturligvis helst å reise direkte til sin destinasjon, og vi skal bidra til en best mulig reiseopplevelse.

For en del destinasjoner må man likefullt innom Oslo. Derfor er vi sammen med Tollvesenet i gang med prøveprosjektet «Domestic Transfer», som skal gi en mer smidig reise fra utlandet, via Oslo lufthavn og videre til endedestinasjonen innlands. Det har vi ønsket å fortelle de reisende om. Dessverre bommet vi i forsøket på humor og bruken av klisjeen «Oslo-folk ønsker velkommen». Overdrivelsen traff ikke, og det skal vi selvfølgelig lære av.

Denne reklameplakaten provoserer Næringsforeningen: – Vi vil ikke via Oslo

Avinor investerer betydelige beløp på Sola og ved andre norske lufthavner. Om lag 1,5 milliarder kroner brukes nå for å oppgradere terminalen vår for å gi hele Rogaland en bedre reiseopplevelse. Dette gjør vi for å være rustet til å kunne håndtere den veksten vi vet vil komme, spesielt for direkteruter til europeiske destinasjoner.

28 direkteruter

I dag har Sola 28 internasjonale direkteruter. Vi forstår godt at næringslivet i Rogaland ønsker et enda bedre rutetilbud. Vi deler det ønsket, og vil jobbe tett med flyselskapene, lokalt næringsliv og kommunale og fylkeskommunale ledere for å lykkes med det. Men til syvende og sist er det flyselskapene som velger hvor de ønsker å fly, alt etter hvor de tror at markedet er tilstrekkelig – Avinor kan verken pålegge eller nekte flyselskaper å bruke våre lufthavner.