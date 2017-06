Vi palestinere trenger reell støtte, ikke boikott av Israel

Utenfor Israel og de palestinske territoriene er det mange som ser oss gjennom perspektivet til boikott-bevegelsen, som palestinerne i stor grad ikke støtter (BDS står for boikott, deinvestering og sanksjoner; red.anm.). Den palestinsk-kontrollerte økonomien er veldig svak, og mange palestinere er ansatt i israelske bedrifter – den eneste kilden til gode jobber. BDS-bevegelsen og andre anti-Israel-aktivister bruker israelske bosetninger på Vestbredden for å demonisere Israel, men de ser ikke ut til å forstå at bosettingene gagner palestinerne slik situasjonen er på bakken i dag.

Den jevne palestiner er mest opptatt av å tjene nok til mat på bordet og gi barna sine en utdannelse. Palestinere ønsker en økonomi som skaper arbeidsplasser, men lite gjøres for å etablere økonomisk infrastruktur i de palestinske områdene.

Åpne øynene!

BDS-bevegelsen, som hevder å være vår venn, er fast bestemt på å klandre Israel for alle våre problemer. Aktivistene er engasjert i en egennyttig og selvforherligende fortelling der man ønsker å bli ansett som helter som angivelig hjelper palestinerne. Hvis de er våre venner, bør de åpne øynene og bidra til å løse de virkelige problemene.

Vi palestinere lider av mangel på lederskap og har ingen legitim ledelse. Både Hamas og Fatah er korrupte. Mahmoud Abbas ble valgt til president i 2005 for en fireårsperiode, men det har ikke vært avholdt valg siden.

Selv om det internasjonale samfunnet fortsatt later som om Abbas er den legitime presidenten, tror verken Israel eller vi palestinere at han representerer oss. Han har ingen myndighet til å snakke med Israel om fred eller en permanent løsning. Det er heller ingen indikasjon på at Abbas ønsker en fredsløsning.

Abbas har et svakt grep om makten. Hvis Israel trakk seg ut at Vestbredden, ville området raskt bli erstattet av Hamas.

Tostatsløsningen er død

Hamas, som ønsker Israel utslettet, er åpenbart ikke interessert i en tostatsløsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu hadde rett da han sa: «Jeg tror at alle som flytter og evakuerer områder for å etablere en palestinsk stat i dag, gir radikal islam et område hvorfra de kan angripe staten Israel.» Abbas har et svakt grep om makten. Hvis Israel trakk seg ut at Vestbredden, ville området raskt bli erstattet av Hamas.

De palestinske lederne har håndtert fredsforhandlingene så dårlig at i dag er selve ideen om en tostatsløsning ødelagt. Selv om de fleste israelere fortsatt ønsker en tostatsløsning, er det ingen tillit til, eller tro på, at fred kan oppnås under dagens omstendigheter.

Vi føler oss ikke godt representert av de palestinske selvstyremyndighetene.

Intern maktkamp

For både Fatah og Hamas har konflikten blitt en virksomhet og et middel for å beholde makt. De tjener på konflikten økonomisk og politisk, og de gjør alt for å opprettholde status quo. Til tross for Israels fullstendige tilbaketrekking fra Gaza i 2005, har Hamas’ voldelige styresett i Gaza og deres angrep mot Israel resultert i at palestinerne er alt annet enn frie og uavhengige.

Vi føler oss ikke godt representert av de palestinske selvstyremyndighetene, og Abbas har uttalt at han ikke vil tillate valg på Vestbredden med mindre det samtidig holdes valg i Gaza. Siden Hamas kontrollerer Gaza med en jernhånd og ikke vil tillate nye valg, betyr det at Abbas' holdning praktisk talt tillater at palestinsk demokrati holdes som gisler av Hamas.

Arabisk svik

Vi vet alle hvordan konflikten med Israel startet. Arabiske ledere så krig mot jødene som en mulighet til å skape en ytre «fiende» de kunne bruke for å avlede oppmerksomheten fra interne forhold, samt holde innbyggerne undertrykt. Konflikten brukes som et politisk virkemiddel, og gir korrupte arabiske ledere mulighet til å leve luksusliv. Dette er den arabiske verdens tragedie, og vi palestinere er lei av å betale prisen.

Til tross for arabernes svik mot palestinerne, er dagens situasjon i våre hender. Vi kan ikke forvente at situasjonen vil forbedres når terroren fortsetter, og når palestinsk ungdom blir lært til å tro at det å drepe jøder – til og med jødiske barn – er ærefullt. Slikt hat vil aldri være til vår fordel.

Hvis såkalte pro-palestinske aktivister virkelig ønsker å hjelpe, bør de kreve frihet, menneskerettigheter, demokrati og rettferdighet for palestinerne. De bør kreve at oppmuntring til vold og voldsforherligelse blant palestinerne stopper. De bør bistå palestinerne med å utvikle økonomien, samtidig som de sikrer at pengene ikke går til et terrorstyre eller øker terroristenes våpenarsenal. De bør oppfordre palestinerne til å leve i fred med jøder. Hvis, og når, dette skjer, vil en permanent løsning bli funnet.