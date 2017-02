Vi i NHO er opptatt av utenforskapet. De vi har mistet – og mister – på veien. De som strever med å komme seg inn i arbeidslivet igjen fra arbeidsledighet. De 71.000 ungdommene i hele landet under 30 år, som ikke er verken i jobb eller under utdanning. Eldre som opplever de er utstøtt fra arbeidslivet. De mange som har en eller annen form for lidelse som gjør at de ikke kan jobbe fullt, men kan jobbe noe men ikke får anledning.

Skal vi ha en sjanse å få flere inn, må vi ha færre som faller ut.

Alle må være med

En åpen verdensøkonomi, der land og folk samhandler og samarbeider, kan bare ha legitimitet om vi aktivt bidrar til at alle får være med. Vi skal ta mål av oss å være den beste regionen å bo og jobbe i, i verdens beste land. Det gir oss også svært høye forventninger til et godt liv, fundert på muligheten til å ha en god og trygg jobb som gjør vi kan klare oss selv.

For å lykkes med det må vi også våge å snakke om innenforskapet – hvordan vi sørger for at de som er med, blir med videre og ikke faller utenfor de også. Skal vi ha en sjanse å få flere inn, må vi ha færre som faller ut.

Tidligere var det å få seg en jobb ofte noe man gjorde en gang. Man kom seg inn et sted, og jobbet på samme sted hele livet, hvis man var heldig. Slik er det ikke lenger. Når vi går ut fra skolen i dag, må vi påregne at vi må fylle på – og antagelig også endre kompetanse helt eller delvis, flere ganger gjennom yrkeslivet.

Veiledende for veien videre

Det vil være vårt personlige ansvar å sørge for at vi har relevant kompetanse. Til de mange unge som nå i løpet av våren skal gjøre valg om studieretning, om utdanning og bosted: Det finnes egentlig bare ett feil valg, og det er å ikke gjøre noe. Selv om du i dag velger en studieretning vil det bare være veiledende for veien videre. Da er et yrkesfag og et fagbrev svært godt og trygt. Etterpå ligger veien åpen for deg om du ønsker å bygge på med en utdanning på fagskole, høyskole eller universitet, eller ytterligere yrkesfaglig spesialisering.

Dette stiller helt andre krav til utdanningsinstitusjonene våre. Et utdanningsløp begynner ikke etter 10. klasse og slutter ikke etter 3.klasse på videregående. Det begynner ikke med en bachelor og slutter med en master. Det begynner i barnehagen og slutter når vi en gang etter 70 finner ut at vi har anledning å bli pensjonist.

Mari Rege publiserte i 2014 en tankevekkende studie om rentesrente-effekten med læring. Hvordan de barna som fikk med seg god læring allerede fra barnehagealder alltid hadde et forsprang. UiS er altså langt fremme på forskning innenfor dette feltet. Med lærerutdanningen legger de et fundament som er avgjørende og gir oss en mulighet å tenke helhetlig, kontinuerlig læring gjennom hele livsløpet.

Helhetlig løp

Vår utfordring, til universitetet og høgskolen, til kommunene og til fylket er å legge et helhetlig løp for å ha verdens beste barnehager, verdens beste skoler, videregående opplæring og fagskoler. Gi oss et fleksibelt utdanningsløp som gjør at vi har mulighet til alltid å være oppdatert og relevante, alltid kunne snu oss om og inneha den kompetansen et skiftende arbeidsliv krever.

Lag et integrert laboratorium for læring; fra barnehagene, barne- og ungdomsskole via fagskole og videregående skole til høyskolene og universitetet. Fra kommuner og fylket, til næringslivet, interesseorganisasjoner, lag og foreninger.