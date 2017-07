Styret i Kielland-nettverket: Gudny Hansen, Merete Haslund, Anders Helliksen, Roy Erling Furre og Kian Reme.

Etter Kielland-nettverkets konferanse i mai, der flere dyktige fagfolk deltok med ulike tilnærminger til årsakene til Kielland-katastrofen for 37 år siden, har flere engasjert seg i debatten om årsaksforhold. Det er selvsagt positivt.

Styret reagerer

Styret for Kielland-nettverket reagerer imidlertid på at enkelte motstandere av ny granskning henviser til at engasjementet deres er begrunnet i hensynet til etterlatte og overlevende.

Vi som er overlevende og etterlatte, er fullt ut i stand til å ivareta våre egne interesser. Etter en spørreundersøkelse rundt årsskiftet fikk vi tilbakemeldinger fra 117 etterlatte og overlevende. Hele 88 prosent av de berørte, ønsker nye høringer og ny granskning.

Vi aksepterer selvsagt at noen motarbeider våre krav – slik må det være i et fritt og åpent samfunn. Men vi aksepterer ikke at motstandere av ny granskning påberoper seg hensynet til oss – i det vi oppfatter som et ensidig og ubalansert forsvar for den norske granskningskommisjonens rapport.

Setter stor pris på

I motsetning til enkelte kritikeres tilnærming der mange ulike parter kritiseres både for bokutgivelse, det faglige arbeidet, Universitet i Stavanger og Aftenbladet, vil vi herved gjøre det klart: Vi setter stor pris på at UiS, Hertervig forlag og Aftenbladet har løftet fram Kielland-saken på ny, der det er gitt ny informasjon, nye fakta og ikke minst nye problemstillinger som skaper et håp hos oss som er berørt, om at vi en dag kan få oppklart mange viktige og ubesvarte spørsmål om ulykken.