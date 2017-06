Under tittelen «Kvifor ikkje Fartein Valen i Fartein Valen?», stiller Sigvart Østrem i Aftenbladet 9. juni noen viktige og helt rimelige spørsmål omkring Stavanger Symfoniorkesters bruk – eller ikke bruk – av norsk musikk i kommende konsertsesong. Hvorfor spilles ikke Fartein Valens musikk oftere i konsertsalen som har fått komponistens navn? Hvor blir det av Grieg og Svendsen, Sæverud og Tveitt?

Opptatt av samme spørsmål

La det være sagt med en gang: Stavanger Symfoniorkester har også ønsket en sterkere presentasjon av norsk musikk i kommende sesong. Programrådet har vært opptatt av de samme spørsmål som Østrem, ikke minst når Norsk Komponistforenings 100-års jubileum skal markeres i sesongen 2017-18.

Tre nye norske verk

Vi har fått plass til tre nye verk av unge norske komponister og et storverk av Ludvig Irgens Jensen på åpningskonserten, men vi hadde gjerne sett mer. Det er imidlertid ikke slik at vi uten videre kan sette opp Valen i november eller Tveitt i mars. Planleggingen av en konsertsesong er et omfattende og komplisert puslespill der resultatet blir et kompromiss mellom orkesterets primære ønsker, dirigenters og solisters tilgjengelighet, deres preferanser for hva de selv vil dirigere eller spille, og om de er villige til å lære nytt repertoar. Dessuten må vi selvsagt ta hensyn til publikum.

Våre kunder skal få varierte og interessante konsertprogrammer med verk som står til hverandre og som gjerne har en tematisk tråd. Vi må også skjele til besetningen på noen verk av hensyn til økonomien, dirigenter og solister bør helst engasjeres til det repertoaret de behersker best, kveldens program må ikke bli for belastende for enkeltgrupper etc. Kvalitet er også en gjennomgående ledetråd, og vi har en forpliktelse til å presentere et sesongprogram med stor bredde og variasjon, med utgangspunkt i nærmere 400 års orkestermusikk.

Velkomne synspunkter

Noen ganger lykkes vi bedre enn andre med oppgaven. Om 2017-18 sesongen har oppfylt alle forpliktelser, kan kanskje diskuteres. Synspunkter og ønsker fra både Østrem og andre publikummere er uansett meget velkomne. De er verdifulle innspill til programrådet, som uten tvil vil ta disse med i den videre planleggingen av kommende sesonger.