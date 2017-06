Leder for Mental Helse, Kristian Kise Haugland, kaller psykiatrien i Norge for «De moderne konsentrasjonsleirene» i en kronikk i Stavanger Aftenblad 8. juni.

Usmaklig karakteristikk

Vi finner en slik karakteristikk av helsetjenesten usmakelig overfor helseansatte, og utidig med tanke på de som faktisk var i konsentrasjonsleirene og familiene deres.

Selv om vi begge er medlemmer i Mental Helse, tar vi sterk avstand fra en slik karakteristikk. Vi har i deltatt tvangsdebatten i mange år, og også bidratt på flere konferanser og møter hvor reduksjon av tvang har vært hovedtema. Det er godt kjent at det foregår ulovlig tvang og skjerming innen psykiatrien, noe som også bekreftes i forskningen til jurist Marius Storvik ved UiT som nylig ble belyst av NRK.

Trenger konstruktiv debatt

Haugland håper vi kan begynne å snakke. Det gjør vi også, og at de som har blitt utsatt for graverende tvang i psykiatrien blir hørt og trodd. Det er påtrengende og nødvendig med en konstruktiv debatt om tvang, tvangsmiddelbruk og skjerming i psykiatrien. Det er også på tide med en bred debatt om menneskerettigheter og den dårlige rettssikkerheten. Når skal den bli god nok? Vil det regjeringsoppnevnte tvangslovutvalget komme med noe som kan rydde opp i denne «jungelen», og som kan sikre rettssikkerheten?, eller blir det frem og tilbake like langt.

Vi savner helseansatte og deres ledere i denne debatten. Vi hører tausheten. Er tausheten et stilltiende samtykke til dagens praksis?

Universitetssykehus skal være lærende organisasjoner. Er det en læringskultur på våre universitetssykehus der åpenhet, verdimangfold, respekt og engasjement råder? Tar ledelse og helseansatte imot innspill og betimelig kritikk fra erfaringskonsulenter, pasienter, pårørende og brukerorganisasjoner for å bli bedre? Gjør de noe for å bedre rettssikkerheten til pasientene?

Mange får god hjelp

Behandlingen til pasienter både i somatikk og psykiatri skal være etterprøvbar, forsvarlig og omsorgsfull. Selv om det av og til kan virke som om alt er negativt innen psykiatrien, så får også mange god psykisk helsehjelp. Det er viktig at folk som trenger hjelp søker og får dette.