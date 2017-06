Vil Statens vegvesen vurdere umiddelbare tiltak for trafikkavvikling i Hillevåg?

Hillevåg bydelsutvalg ble opprettet fordi tanken om at politikere som bor i en bydel og har kjennskap til den, kjenner bydelen best og skal være bindeledd mellom bydelene og byens sentrale organer. Vi kjenner naboer, turstier, skolene, tilbudene, snarveiene, de skjulte perlene, klatresteinene, de hemmelige gjemmestedene, lekeplassene, nabolagene og veiene. Og nettopp veiene byr for tiden på store utfordringer i Hillevåg bydel.

Hensyn til allmennheten

Bussvei, røde lys, rundkjøringer langs Hillevågsveien og stengt vei ved Hillevågsvannet fører til opphoping av trafikk, forurensing, tap av tid og frustrasjon. Ta bussen eller sykle da vel? Enn så lenge er situasjonen slik at flere i Stavanger bruker bil, av ulike årsaker, for å komme seg fra A til Å, og da er det synd det ikke legges inn tiltak både av hensyn til allmennheten, miljøet og tidsklemma.

Ikke ført til konkrete tiltak

Siden busseveien i Hillevåg åpnet, har tilbakemeldinger fra dem som ferdes i bydelen blitt videreformidlet blant annet via Hillevåg bydelsutvalg. Dette har ikke ført til konkrete tiltak. Etter at Consul Sigval Bergesens vei ble stengt, ble trafikkproblemet enda mer prekært.

I spørsmål til kommunalstyret for miljø og utbygging fra undertegnede 8. mai 2017, fikk jeg til svar at dette har også Leif Arne Moi Nilsen (Frp) tatt opp og henviste til samme svar som ble gitt han: Fordi både Hillevågsveien og Consul Sigval Bergesens vei er fylkesveier, ble spørsmålet videresendt til Statens vegvesen som (svar fra Statens vegvesen) «ser på løsninger for å hindre at kjøretrafikken får rødt lys når bussen blir stående på holdeplassene, noe som til en viss grad bidrar til oppstuing av trafikk». Så spørsmålet til Statens vegvesen blir dermed: Vil dere vurdere umiddelbare tiltak?