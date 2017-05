Seniorsaken i Rogaland gir full støtte til Linda Krüger som har varslet fylkeslegen om den uforsvarlige og uverdige nattevaktbemanningen ved Vålandstunet sykehjem. Vi er helt enige i at de som går nattevakt, skal ha fagutdanning. Vi krever også at det muntlige språket til våre nye landsmenn må ligge på et nivå som gjør dem lett forståelig for beboerne.

Hadde ikke forståelse

Vi har dessuten i flere innlegg i Aftenbladet, særlig i 2015, påpekt akkurat det samme som Linda Krüger. I høst hadde vår leder, Elsa Kristiansen, og jeg et møte med Per Haar og Eli Karin Fosse. Der spurte vi Fosse om hun syntes at nattevaktbemanningen var forsvarlig. Vi ble meget skuffet da den øverste administrative levekårbyråkrat i Stavanger ikke hadde noen forståelse for at nattevaktbemanningen er under enhver kritikk.

Vi håper på snarlig svar fra dem som har ansvar i denne saken.

I denne saken mener Seniorsaken at det er helt uforsvarlig at en person har ansvar for opptil 27 beboere, og en sykepleier har ansvar for tre avdelinger. Vi vet at mange beboere kommer på sykehjem fordi pårørende ikke klarer i lengden å måtte stå opp 2-3 ganger pr. natt for å hjelpe sine nærmeste på toalettet. Tror dere at disse beboerne ikke trenger å gå på toalettet like mye på et sykehjem? Tror dere at en pleier har kapasitet til å hjelpe disse beboerne? Vil dere at våre nærmeste skal ligge med våte bleier hele natten fordi dere ikke bevilger nok penger til nattevaktskiftet? Det er også dem som ikke får sove og vandrer omkring om natta. Ja, det må ikke være enkelt å ha ansvar for en slik avdeling om natta. Det er utrolig at noen våger å påta seg et slikt ansvar.

Tar nødvendige grep

Derfor forventer Seniorsakens medlemmer og alle andre i byen vår, som har sine nærmeste på en av byens sykehjem, at våre politikere tar nødvendige grep i denne saken og bevilger nok penger så nattevaktbemanningen blir forsvarlig. Det hadde gått an å ansette en assistent på hver avdeling sammen med en helsefagarbeider på hvert nattskift. Det hadde bedret situasjonen betraktelig. Vi håper på snarlig svar fra dem som har ansvar i denne saken.