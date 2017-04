Planleggingen og etter hvert byggingen av ny E39 fra Sandnes til Lyngdal Vest er tidenes største samferdselsprosjekt i Sør-Rogaland. I tillegg til bygging av selve veien har selve prosjektet også et overordnet samfunnsperspektiv. Det handler om arealplanlegging, jordvern, infrastrukturplanlegging og næringsutvikling.

Til det beste for regionen

Infrastrukturen er livsnerven og navet i utviklingen av samfunnet. Hvordan vil vi at folk skal bo og arbeide, hvordan skal vi ta vare på landbruksjorda (som det er knapphet på i Norge) og hvordan skal infrastrukturen legges, til det beste for regionen? Vi må se utenfor vår egen lille knaus og se planlegging og bygging av en Ny E39 i et overordnet samfunnsperspektiv.

Det er ikke vanskelig å se at det blant fylkets politikere er uenighet om trasévalg, og i noen tilfeller også med vikarierende motiv.

Innspill

Statens vegvesen har gjennomført informasjonsmøter i de berørte kommuner langs E39. Hensikten med Vegvesenets sine informasjonsmøter er å få innspill i forbindelse med høringen av planprogrammet, som har høringsfrist 28. april. Noe av det som har blitt veldig tydelig, er at indre trasé automatisk er med i den videre prosessen i planarbeidet, mens det må argumenteres godt, tydelig og begrunnet for hvorfor ytre trasé, Jærlinja, skal være med videre i utrednings- og planarbeidet. Det er ikke vanskelig å se at det blant fylkets politikere er uenighet om trasévalg, og i noen tilfeller også med vikarierende motiv.

Fylkesutvalget i Rogaland skal tirsdag 25. april gi fylkeskommunens høringsuttalelse til planprogrammet. Fylkesrådmannen innstiller på at man kun skal ha med indre trasé videre. Jeg registrerer i Aftenbladet 21. april at en rekke av fylkesutvalgets medlemmer har gjort seg opp en mening om trasévalg. Hva begrunnes beslutningen på? Magefølelse, synsing eller særinteresser?

Få fakta på bordet

Politikerne hevder i mange tilfeller at de ikke kan ta avgjørelser i saker fordi faktagrunnlag er for dårlig. Planprogrammet for ny E39 Lyngdal Vest – Sandnes slik det foreligger er, i henhold til Statens vegvesens eget utsagn, kun en femdel av det totale faktagrunnlag som Statens vegvesen skal legge til grunn når de i høst skal komme med en anbefaling av trasé.

Er det ikke naturlig at politikerne også i denne saken derfor bør si ja til å få alle fakta på bordet før man tar en avgjørelse om hvilken trasé som er den beste? Hvilken trasé som er mest samfunnsøkonomisk lønnsom (gir mest samfunnsnytte) og hvilket alternativ som tar minst matjord på kort og lang sikt? Hvilket alternativ som er hurtigst å bygge og hvilket alternativ som under byggeperioden er minst til hinder for eksisterende trafikk?

Dette er spørsmål som planprogrammet ikke gir svar på, og som en videre konsekvensutredning vil gi svar på.

Det er nå vi bygger strukturen for de neste 100 år.

Jordverngrensene under press

Når vi samtidig vet at det frem mot 2040 er forventet en befolkningsvekst på 49 prosent på Jæren, i kommunene Hå, Time og Klepp, og vet at jordverngrensene på Jæren er under sterkt press må dette også tas hensyn til. Hvor ønsker fylkespolitikerne at folk og næringsliv i fremtiden skal etablere seg? Hvordan skal og hvordan kan man tilrettelegge for det?

Akkurat nå handler det ikke om å ta stilling til hvor veien skal gå, det handler om å få alle grunnlagsfakta på bordet, slik at besluttende myndigheter ikke gjør et feil veivalg.

Bygger for framtiden

Ny E39 mellom Lyngdal og Sandnes handler om så mye mer enn «bare en vei». Det handler om arealplanlegging, jordvern, infrastrukturplanlegging og næringsutvikling. Det er nå vi bygger strukturen for de neste 100 år. Hvis vi nå gjør feil valg, er det for seint for evig tid.

Jærlinja må med videre i planleggingen av Ny E39 mellom Lyngdal og Sandnes.