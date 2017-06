Rogaland fylkesting sa nylig nei til et innbyggerforslag om konvertering av Bussveien til bybane nå, men vedtok samtidig at Bussveien fortsatt skal planlegges og bygges for senere omlegging til bybane.

Lund i Sverige

Som representant for de 515 som skrev under på innbyggerinitiativet skal det påpekes at domkirke- og universitetsbyen Lund nettopp begynte anleggsarbeidet på en sporvei (spårväg), som det fortsatt heter på svensk. Den skal delvis gå på en konvertert bussvei, og delvis på gateplan. Landstinget vedtok dette i 2015 og arbeidet tok til i mars i år. Sporveien skal stå ferdig allerede i 2019. Første byggetrinn er på 5,5 km.

Fylkesrådmannen i Rogaland viktigste innsigelse mot innbyggerforslaget, som politikerne tok til følge, var at en konvertering av Bussveien til bybane ville bli «betydelig» dyrere enn Bussveien. Hvordan stiller det seg i Lund? Anleggsbudsjettet er på 840 millioner svenske kroner for grunnarbeid, skinner, el. utstyr, vognmateriell og depot. På ca. 3 km må kloakk, vann og kabler flyttes for å gi plass til skinnetraseen, og prisen på flyttearbeidet er beregnet til 300 millioner svenske kroner. Altså mer enn en tredel av anleggsutgiftene.

Stortinget har bestemt

Snart starter arbeidet med Bussveien fra Ruten i Sandnes og til Kvadrat. Traseen er ca. 4 km lang, og all infrastruktur skal flyttes vekk fra den framtidige bybanetraseen. Det skal også skje i Strandgata og Stavangerveien i Sandnes. I Stavanger skal det snart lages bussvei fra Haugåsveien til Byterminalen, også der med flytting av infrastruktur. Det har Stortinget bestemt i forbindelse med vedtaket byvekstavtale for Nord-Jæren:

Linjeføring skal tilrettelegges for framtidig bybanedrift. Det skal ikke legges vann, kloakk og kabler under Bussveien. Fri høyde under bruer skal være min. 6 meter. Det må tilrettelegges og sikres arealer for master og fundamentering. Det må settes av arealer for framtidige omformerstasjoner, som skal forsyne bybanen med strøm.

Totalt er Bussveien 14,5 km lang fra Ruten til Byterminalen, og dessuten skal traseen fra Forus til flyplassen også bygges for en mulig konvertering. Bussveien fra Sandnes til Stavanger vil koste om lag 4 mrd. norske kroner. Hvis vi bruker målestokken fra Lund, som sier at grunnarbeidet for bane utgjør minst en tredel av de totalinvesteringene, vil det si at godt og vel én mrd. vil utgjøre prisen for arbeidet for framtidig bybanedrift.

Mange reagerer

50 prosent av kostnadene, ca. 6 mrd., skal betales av bilistene fra neste år med doble bompenger, og én milliard går til forberedelse til bybanedrift. Det er det mange som reagerer på. Det er derfor at halvparten av underskriverne på innbyggerforslaget, var bompengemotstandere. De vil ha valuta for pengene. De er ikke interessert i å vente på en bybane i flere tiår og bare villige til å gå over til et kollektivmiddel som er støysvakt og utslippsfritt med full universell utforming. De første årene skal jo Bussveien trafikkeres av bio- eller gassbusser. Det er et dårlig alternativ til en utslippsfri bybane.

Ingen fylkestingsrepresentanter tok opp konverteringsutgiftene som fordyrer bompengene for folk flest under debatten om innbyggerforslaget. Det er det mange som reagerer på. Tiden vil vise om konverteringsdebatten i fylkestinget blir den siste.