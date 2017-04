Dette innlegget har jeg valgt å publisere anonymt fordi jeg er redd det vil kunne påvirke nåværende eller framtidige arbeidsforhold. Det er dessverre ikke lett å stille kritiske spørsmål rundt ansettelsesforholdet sitt når man er midlertidig ansatt. Etter å ha lest Sven Egil Omdal sitt innlegg i Aftenbladet 1. april har jeg følgende tanker som jeg vil dele.

Mektig lei

Jeg er først og fremst mektig lei av at godt voksne personer i fast jobb skal bestemmer hva unge i midlertidige stillinger ønsker i livet. Om ikke lenge begynner jeg på mitt femte år som byråvikar i privat sektor. Jeg jobbet først som byråvikar i en større bedrift i Norge. Der fikk jeg ikke fornyet engasjementet mitt da det oversteg tre år, og jeg fikk krav på fast ansettelse.

Denne bedriften er et internasjonalt selskap hvor de ansetter systematisk gjennom bemanningsbyrå, noe som er blitt vanlig for mange bedrifter i både privat og offentlig sektor. Argumentet som bedriftslederne bruker er at de har ansettelsesstopp på faste stillinger, og leier derfor inn nødvendig arbeidskraft via vikarbyrå, selv om en fast ansatt bytter jobb.

Policy?

En normal lengde på en kontrakt for en byråvikar i en bedrift er som regel 3-6 mnd. Tre måneder etter at jeg måtte slutte i min tidligere jobb, fordi de ikke ville fornye kontrakten eller gi meg en fast stilling, lyste bemanningsbyrået ut stillingen i bedriften min på nytt. Behovet var uten tvil, man skulle nesten tro at bedriften har fått en policy der de ikke ansetter fast. Da hadde jeg heldigvis startet i en ny stilling via et annet bemanningsbyrå der jeg jobber i dag.

Personlig ville jeg aldri planlagt å bli gravid nåværende arbeidssituasjon.

Det skal sies at jeg gikk noen måneder arbeidsledig mellom disse oppdragene. Dessverre er ikke min situasjon unik i verken bedriften jeg tidligere jobbet i eller andre bedrifter som benytter samme ansettelsesprosess.

Ønsker å stifte familie

Hvor lenge jeg blir i nåværende jobb er uvisst, for selv om jeg trives, så må jeg finne noe fast på sikt dersom jeg vil ha boliglån og stifte familie. Ikke kan jeg eller vil jeg ta opp boliglån som byråvikar, fordi jeg vet aldri om kontrakten min blir fornyet neste gang den går ut.

Personlig ville jeg aldri planlagt å bli gravid nåværende arbeidssituasjon. Det er fordi jeg ikke er trygg på at jeg har en jobb å komme tilbake til når jeg er ferdig med en eventuell fødselspermisjon. Dette er fordi noen bedrifter fornyer kontrakter til gravide ansatte, mens andre ikke gjør det. De sier enten at behovet er endret eller at de ikke fornyer den gravides kontrakt etter en sykemelding før svangerskapspermisjonen er begynt. Selv om jeg har mange andre gode forutsetninger til å starte en familie, så er det på ingen måte et taktisk valg å bli gravid som midlertidig ansatt. Det er et paradoks at mange klager på lave fødselstall, mens bruken av midlertidige ansettelser øker.

Vi ønsker fast jobb

Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge, sa i fjor under Agder-konferansen at unge ikke er opptatt av fast jobb og det å eie egen bolig. Dette kan jeg avkrefte. På alle arbeidsplassene jeg har jobbet som byråvikar, har vi vikarer nærmest daglig diskutert muligheten for å få fast stilling på arbeidsplassen vår, og videre jobbsøk i jakten på en fast stilling.

Hva vil skjer når jeg har vært byråvikar på denne plassen i tre år?

Noe som går igjen er «jeg trives her, men så lenge de ikke kan tilby noe fast, så må jeg bare finne noe annet da dette ikke fungerer på sikt». Det er viktig å ikke glemme av at dagens unge har samme ambisjoner som våre foreldre: Få en trygg jobb og å kunne eie sitt eget sted å bo.

Hadde du akseptert?

Hva vil skjer når jeg har vært byråvikar på denne plassen i tre år? Vil jeg på nytt «gå ut på dato» og bli byttet ut? Har jeg sagt opp og fått en ny midlertidig eller fast jobb, eller har bedriften besluttet å ikke lenger ha ansettelsesstopp på faste stillinger?

Til slutt vil jeg si følgende. Kjære du som har fast jobb i NHO og Innovasjon Norge, hadde du akseptert at du eller dine barn hadde hatt denne arbeidshverdagen som dere nå jobber for å normalisere?