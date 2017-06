Visjonene for framtidsrettet utvikling i Klepp sentrum rakner

For knapt et år siden engasjerte Klepp kommune etter konkurranse ut tre veletablerte arkitektkontor og brukte en million kroner på å lage forslag til en fremtidsrettet byplan. Det var helt nødvendig for å komme inn på rett spor og rydde opp i det kaoset som nå hersker i Klepp sentrum.

Nå er alle faglige anbefalinger og visjoner fra arkitekter og tverrfaglige kompetanser tydeligvis glemt.

Samstemte

Alle tre arkitektkontorene var samstemte på at stasjonsbyen burde utvikle en kompakt bebyggelse i retning øst-vest mellom Jærhagen og meieritomten/idrettsanlegget. Med utvikling av en kvalitetsbebyggelse skulle man på beste måte legge til rette for handel, tjenesteytelser, serveringssteder og kulturtilbud. Alt det mangfold en by skal ha samlet innen et kompakt trivelig sted.

Viktig var det å legge vekt på humane bilfrie byrom hvor befolkningen kunne samles ved julegrantenning, 17. mai-taler og kulturaktiviteter av alle slag. Her skulle det bli så trygt og fint at selv den nye barneskolen kunne finne sin tomt i sentrum. Kort sagt var resepten å legge til rette for vekst av menneskelig energi og personlig skaperkraft slik at det sentrale byrommet ble kommunens naturlige møteplass.

Bygger et monsterbygg

Nå er alle faglige anbefalinger og visjoner fra arkitekter og tverrfaglige kompetanser tydeligvis glemt og utviklingen galopperer i full fart til feil retning. Kjøpesenteret Jærhagen bygger et monsterbygg i nordlig retning og vokser fra 25.000 kvadratmeter til 65.000 kvadratmeter og beslaglegger i tillegg store areal til mer parkering.

Det kan synes som man på Klepp ikke er klar over at vi alle, uansett hvor vi kommer fra, har mer enn nok kjøpesenter der vi kommer fra.

Viste planlagte bygninger for kjøpesenteret på Klepp er helt ute av dimensjon i forhold til eksisterende omgivelser og er plassert så feil at de på en grunnleggende måte motarbeider hele byvisjonen fra arkitektene. Alle vet at slike innadvendte kjøpesentre kannibaliserer nesten alt av virksomhet utenfor sine vegger for lang tid framover.

I stedet for å anlegge skole i sentrum med mulighet får å lage en flott multifunksjonell idretts- og kulturhall knyttet til idrettsanlegget, arbeides det nå iherdig med å flytte den til Kleppeloen. I naturområde med beste utsikt og naboskap til byens flotte park på feil side grense for langsiktig jordvern.

Vi lurer på hva Fylkesmannen mener om denne byutviklingen i Klepp kommune?

Burde spilt på lag

Ettersom Coop vil bruke 300 millioner i etablering på Klepp, burde styret ved denne investeringen heller spilt på lag med de gode planer som var i støpeskjeen i stedet for å motarbeide dem. Det er ikke snakk om ikke å bygge, men måten det bygges på som er poenget. At flertallet i det politiske miljø ikke har respekt for naturkvaliteter og heller bygger ned Kleppeloen som med nød og neppe ble reddet fra en støyfyll fylkesvei takket være et iherdig lokalt engasjement, lover heller ikke godt for framtiden.

Men ironisk nok synes det som de fleste politikerne i Klepp vil ha det slik. Vi lurer på hva Fylkesmannen mener om denne byutviklingen i Klepp kommune?

Neppe Kleppe

Vinnerne i framtidens byer lager steder der mennesker tiltrekkes og ønsker å møtes fordi kvaliteter i miljøet, bygningskulturen og byrommene tiltrekker dem. Slike steder gir bedre grunnlag for synergieffekter for næringsetableringer og verdiskapning. I vår region peker Stavanger, Sandnes og Egersund seg positivt ut. Kanskje også Bryne dersom de får skikk på Storgaten og løser parkeringskabalen uten å drepe sentrum. Neppe Kleppe- Sorry!