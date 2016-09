Ennå vet Alfred Ydstebø og Christian Wedler ikke om de får lov til å bygge et 26 etasjer høye signalbygg i Knud Holms gate ved Breiavatnet. I beste fall trenger de ikke bekymre seg. De deler noen dyptsittende pasjoner med tyngdepunktet i den politiske maktbasen. Derfor kan det fort gå godt.

Overrasket

I samme tidsånd på et kaiområde i Hillevåg er Afred Ydstebø, daglig leder i Base Property, overrasket over at byplankontoret ikke svelger hans eget og Skanskas forslag om en enda høyere bygning. I denne bygningen skal folk bo.

Problemet er at tomta, ifølge byplankontoret, er så overutnyttet at administrasjonen avviser ham. Byplan mener han heller ikke har løst hensynet til det viktige grøntdraget som skal gå gjennom området. Men likevel er Ydstebø overrasket. Det må bero på en misforståelse, uttaler han. Han har betalt arkitektene 5000 arbeidstimer for å forme blokka så godt det lot seg gjøre. Derfor er beskjeden om at forslaget vil bli avvist vanskelig å forstå.

Han belyser ikke særlig godt hvorfor Base og Skanska skal bygge boligblokk på 27 etasjer i Hillevåg. Ikke i avisa. Ikke stort mer enn at han tar oppfordringen om å fortette langs kollektivaksen på alvor, og at det er planer om tre tårnhus på den andre siden av jernbanen – som vil kaste skygge inn på eiendommen hans.

Det er svar på dette spørsmålet byplankontoret må få: Hvorfor 27 etasjer? Det må også politikerne være opptatt av når saken kommer så langt. Hvis de er politikere for innbyggernes beste, og ikke spekulanter i eiendom, er spørsmålet ganske interessant.

Noen klarer å tjene på å skape fore­stillinger om bolig­mangel og knapt med areal.

Aldri vellykket

Det finnes ingen eksempler på gode boligprosjekt i Norden på 25 etasjer. I alle fall kjente ikke byplansjef Anne Skare til noen slike, da hun uttalte seg om høyhus i en artikkel i Aftenbladet i 2012:

«Det er helt klart unødvendig å bygge boligblokker på opptil 25 etasjer. «Mengden kan vi ivareta ved å bygge tett og lavt,» sa hun da. «Tettheten i Eiganes Park er faktisk nær det dobbelte av de 12 etasjer høye Lassablokkene (130 prosent),» illustrerte hun. «Samtidig har vi fått et bomiljø som er attraktivt også for barnefamilier», viste Skare.

Boligblokker i den høyden som Base og Skanska vil ha, var ikke uunnværlige for fire år siden. Det er de heller ikke i dag. Ingenting har endret seg. Likevel klarer noen å tjene på å skape forestillinger om boligmangel og knapt med areal. Sentrale politikere har lenge bidratt til å blåse opp illusjonen. Sannheten er at byen har godt med plass å ta av, og nok til at alt som skal bygges innenfor bybåndet kan ha høy kvalitet, gode uteområder og kontakt med bakken.

Det er lett å la seg lure. Utbyggernes markedsføring av hva som er spennende, trendy og kult, og klimavennlig, er ofte forbausende sammenfallende med egne kommersielle interesser. I østre bydel, som nå skal bli en del av sentrum – «iskanten flyttes», kan man nærmest si – blir Tou Scene, gatekunsten, handelsnæringen og de kreative virksomhetene brukt for det det er verdt. Forståelig nok. Det er jo dette som gjør området til en suveren og interessant del av byen. Men ingen av disse etableringene kan tilskrives utbyggernes tomteutnyttelse på 200 prosent, eller at de fortsetter å presse bygningsmasse inn – på bekostning av bokvalitet, varierte leilighetstyper og anstendige uteområder.

Nå er det sentrum som skal reddes fra noe ingen er blitt helt enige om.

Bærekraft og vellykkethet

I fagmiljøet må arkitekturen få så mange fasadepriser den kan – det er helt likegyldig – hvis det sosiale bomiljøet ikke skaper tilknytning, gode naboskap og følelsen av å høre til. Da er vellykkethet og bærekraft tomme begreper, og de burde blitt utskiftet med pedagogen Anne Margrethe Lunds begrep «værekraft». Værekraft virker fra innsiden, og er en forutsetning for de andre, ytre målene. Forresten skulle det bare mangle at det finnes grobunn for naturlige former for liv. På 1970 og 80-tallet krydde snopebutikkene og kolonialene i østre bydel. Ingen mente seg spesielt begunstiget eller heldig fordi det var butikker å handle dagligvarer i, eller skoler å gå til i nærheten. Også den gang bodde folk på Storhaug trangt.

Arealene angår flere enn en håndfull mektige utbyggere, og det politiske flertallet i kommunalstyret for byutvikling.

Byens ånd

Nå er det sentrum som skal reddes fra noe ingen er blitt helt enige om. Byen skal være en motor for næring og handel, blir det sagt. Mekanisk tenkning kan det lett bli bo- og pengemaskiner av. Kanskje vil den nye sentrumsplanen ikke ha noen reell verdi. Private utbyggingsforslag viser stadig sjeldnere respekt for de vilkårene som er satt. Slik var det i Paradis. Slik er det i Lervig. Slik blir det i sentrum, kan vi regne med.

Om kirker kan man mene så mangt. Det er likevel en slags menneskelig dimensjon over bygningen hvor Misjonskirken holder til. Hvis det finnes en sjel eller ånd i Stavanger, en opplevelse av et tydelig sted, en egenskap, det som gir byen sin skikkelse og kropp, så kan det også stå i fare for å forsvinne. Men kanskje er det greit, hvis innbyggerne er med å ta valget. Arealene angår flere enn en håndfull mektige utbyggere, og det politiske flertallet i kommunalstyret for byutvikling.