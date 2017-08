«Stavanger Arbeiderparti ønsker mer natur i sentrum» og «Naturen må få et større spillerom», sier Kari Nessa Nordtun (Ap) i Aftenbladet 18. august og mener at flere naturområder vil ha mange positive ringvirkninger. Det er jo helt riktig. De fleste ser behovet for grønne lunger og friområder i byen. Men, den politiske virkelighet i byen er dessverre en helt annen.

Kraftig pådriver

Stavanger Arbeiderparti har vært en kraftig pådriver både i kommunalstyret for kultur- og byutvikling og i bystyret for en fullskala utbygging på store deler av Sølyst. En utbygging med rekkehus og blokkbebyggelse, hvor de tre blokkene vil ha en høyde tilsvarende Bybruas hovedspenn – ca. 24 meter over havnivå. Blokkene vil danne en høy, bastant mur mot byen, de vil ligge i silhuett sett fra alle retninger og kaste skygger over den gamle furuskogen i nord.

Bygninger fra ca. 1725

Sølyst – den grønne naturperle midt i havnebassenget – og som opprinnelig var tenkt som et friområde for byen og for Hundvåg bydel, vil ved en full utbygging og fireetasjers blokker forandre karakter. Utbyggingen vil med sitt omfang og størrelse være et kraftig naturinngrep og vil ta oppmerksomheten bort fra et av byens få fredede områder, det kulturhistoriske miljøet og bygninger fra ca. 1725.

Med en begrenset utbygging, som de fleste kan se behovet for, og eventuelt også blokker – i maksimalt tre etasjer – tilpasset øyas topografi, ville man kunne oppnå et harmonisk samspill mellom natur, det fredede området og utbyggingsområdet. Dette er også i tråd med fylkesrådmannens og byantikvarens tidligere, generelle uttalelser.

Men, Stavanger Arbeiderparti og et samlet bystyre har – uten debatt – valgt å se bort fra dette og å vedta den fulle utbygging av Sølyst, som foreslått av utbygger. De har som politikere i denne sak ikke ivaretatt det som angår byen.

Ap gjør det motsatte

Kari Nessa Nordtun sier at hun har lest Aftenbladets artikkel om at Aarhus har sluppet mer av naturen inn i byen. Hun mener at det kunne være bra også for Stavanger. Hennes partis vurderinger og beslutninger hva angår utbyggingen av Sølyst tilsier det motsatte.

Dessverre synes det som om Nessa Nordtun ikke har lest de mange, utmerkede gjestekommentarer som journalist og forfatter Kristin Hoffmann har skrevet i samme avis om den generelle utviklingen i byen, om Østre bydel spesielt, om byutviklingspolitikere som lar «det briste eller bære», eller Frede Cappelens gode innlegg 30. juni om den foreslåtte utbyggingen av Sølyst.

Påfallende og trist

Med bakgrunn i Kari Nessa Nordtuns ønske om mer natur i Stavanger sentrum, er det påfallende og trist at hun og det politiske Stavanger utviser en sørgelig mangel på interesse av å sikre den fredede eiendommen og naturkvaliteter på Sølyst. Bystyrets vedtak om en utbygging av Sølyst er påklaget til fylkesmannen, også av meg, og vi avventer nå fylkesmannens velvillige behandling av denne.