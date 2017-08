Til mitt innlegg mot skroting av kraftverket på Kårstø i Aftenbladet 13. juli, avviser Torfinn Ingeborgrud (MDG) at riktig bruk av fossil energi kan gi miljøgevinst (17. juli). Til dette har jeg følgende problemstilling: Utenfor vår lille andedam, i staten Ohio USA, planlegges det nå bygging av 11 nye gasskraftverk med samlet kapasitet på ca. 26 Kårstø kraftverk. Dette for å fase ut kullkraft, og man oppnår her raskt en reduksjon på over 20 mill tonn CO₂ årlig.

Men hvorfor bygge nye gasskraftverk når Ingeborgrud sier at vind og sol er billigere? Kan grunnen være at man i dette tilfellet trenger like mye vindkraft som i hele Tyskland og Danmark til sammen? Og hva gjør man i så fall mens alle disse vindmøllene bygges? Fortsette å blåse ut CO₂ fra kullkraft? Eller kompensere med atomkraft?

Øker livskvaliteten for milliarder

Det samme dilemmaet får man ved å elektrifisere bilparken globalt. Dette er veldig god miljøpolitikk som raskt vil gi enorme reduksjoner i utslipp, og som vil øke livskvaliteten til milliarder av mennesker. Men dette krever store mengder ny elektrisk kraft, og man kommer ikke dit hen på 100 år uten å ty til effektive fossile kraftverk underveis. Gasskraftverket på Kårstø kunne bidratt til rask miljøgevinst her, spesielt med CO₂-fangst.

Det sies at kraftverket på Kårstø kun ble lagt ned av økonomiske grunner. På hjemmesiden til Naturkraft står det at kraftverket ble bygget som backup for tørre år i Norden, men at dette ikke er nødvendig lenger. Det hadde vært interessant å høre om noen vet grunnen til dette, og om det ligger politiske føringer bak?

Trist industriskandale

Jeg er enig med Ingeborgrud i at flere tiår med klimasnakk ikke har fungert særlig bra. Krav om defensive, generelle kutt fungerer ikke globalt. Det er kun konstruktive løsninger og tiltak som folk flest ser nytten av som gir resultater, alt annet blir kun snakk og unyttig støy. Og skroting av det topp moderne kraftverket på Kårstø til 2 milliarder kroner er slett ingen god miljøpolitikk, kun en trist industriskandale.