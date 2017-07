Høyre holder ord i skolepolitikken

7. november 2012 skrev jeg i Stavanger Aftenblad at Høyre hadde mange nye ideer og bedre løsninger for skolen. Etter fire år med Høyre i Kunnskapsdepartementet går det nå rett vei i norsk skole. Elevene lærer mer, de er mer til stede i klasserommet og flere gjennomfører videregående skole.

Lærerløft og yrkesfagløft

I innlegget mitt i 2012 tok jeg til orde for flere ting. For det første at den viktigste nøkkelen for å løfte skolen, er å prioritere å satse på læreren. I løpet av de siste fire årene har vi tredoblet antallet lærere som får videreutdanning, og for skolene i Rogaland betyr dette at hele 1949 lærere har fått muligheten til faglig oppdatering. Vi har også innført en femårig masterutdanning for lærere, vi stiller strengere krav til lærerne som skal undervise barna våre i de grunnleggende fagene matematikk, norsk og engelsk, vi stiller krav om karakteren 4 i matematikk for å starte på lærerutdanningen og vi har innført nye karriereveier for å sikre at de beste lærerne blir i klasserommet.

For det andre tok jeg også opp at den daværende regjeringen stemte mot Høyres forslag til et yrkesfagløft. Da vi inntok regjeringskontorene i 2013, startet vi på løftet. Vi har gjort et taktskifte i yrkesfagene. Vi har blant annet økt lærlingtilskuddet med 21.000 kroner, innført krav om lærlinger i anbud i offentlig sektor og satset stort på fagskolene med en egen stortingsmelding, til stor applaus fra LO.

Mye er blitt bedre, men vi vil mer

Selv om mye går i riktig vei i skolepolitikken, er det fortsatt mye som gjenstår. Vi går til valg på fire store satsinger i skolepolitikken:

Tidlig innsats. Alle skal være trygge og trives på skolen. Stille tydelige krav. Et fortsatt yrkesløft.

Høyre skal sikre alle elever tilpasset opplæring tidlig i skoleløpet ved å gjennomføre et kraftig løft for tidlig innsats i skolen. I denne perioden har vi bevilget midler til 1800 flere lærere i 1.–4. klasse. For skolene i Rogaland betyr det rundt 260 nye lærerstillinger på småtrinnet. Vi skal innføre en plikt for skolene til å gi intensivopplæring til elever i 1.–4. klasse som trenger ekstra oppfølging, utdanne tusenvis av begynnereksperter, og vi skal etablere stipendordninger for å sikre at de beste lærerne velger å undervise de yngste barna.

Høyre mener at norske elever har krav på å trives i et mobbefritt miljø. I denne perioden har vi innført et nytt regelverk og doblet bevilgningene til tiltak mot mobbing. Vi går til valg på å igjen doble bevilgningene til tiltak mot mobbing, bøtelegge skoler som ikke følger opp aktivitetsplikten i mobbesaker og fortsette satsingen på flere helsesøstre i skolen.

Jeg mener at det å stille krav, er å bry seg. Derfor vil Høyre stille større krav til elevene ved å bevare den nasjonale fraværsgrensen som har gjort at flere elever nå enn før er tilstede i timene. Samtidig vil vi sikre alle elever en god skole gjennom å innføre en nedre grense for skolekvalitet og sette inn nasjonale tiltak der resultatene over tid er for svake.

Høyre mener at yrkesutdanning er like viktig som universitets- og høyskoleutdanning, og mesterbrev er like bra som mastergrad. Derfor vil vi fortsette satsingen på yrkesfag gjennom å fortsette økningen i lærlingtilskuddet, åpne for private yrkesfagskoler som de rødgrønne vil forby, og ha et kvalitetsløft for fagskolene.

Det betyr noe hvem som styrer

Alternativet til Høyres kunnskapspolitikk er en allianse mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Forslagene fra de rød-grønne partiene vil snu opp ned på kunnskapsskolen. Sosialistisk Venstreparti vil fjerne fraværsgrensen i videregående skole fullstendig, mens Arbeiderpartiet vil svekke den uten å fortelle konkret hva de vil gjøre. Dette vil de til tross for at grensen har ført til et massivt fall i fraværet. Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil fjerne kompetansekravene for lærere som underviser i matematikk, norsk og engelsk, mens Arbeiderpartiet aldri har klart å bestemme seg for hva de mener i denne saken. Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil fjerne de innskjerpede kravene for å kunne begynne på lærerstudiet.

Erfaringene fra de siste 20 årene viser at Arbeiderpartiet aldri prioriterer kunnskap når det kommer til stykket. Høyre er garantisten for en kunnskapsskole hvor elevene lærer mer, og hvor de opplever trygghet og mestring på skolen. Det betyr faktisk noe hvem som styrer.