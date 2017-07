Vegvesenets seksjonsleder Irene Hegre svarer 3. juni bydelsutvalgsmedlem Tone Therese Paulsen (Hillevåg), som 23. juni etterlyste løsning på problemene med opphoping av trafikk langs Hillevågsveien (Rv44) som følge av røde lys til fordel for bussveien ved rundkjøringene.

Hegre opplyser at Vegvesenet er klar over problemet og har «jobbet» med det siden i fjor høst, men at man ikke har planer om umiddelbare tiltak.

Verre er det allikevel at Hegre kun ser saken som et problem for Hillevåg.

Tre forslag

Mens Vegvesenet «jobber» videre. tillater jeg meg å foreslå følgende:

Foran lysene mot Rv44 settes en blender med pilåpning mot venstre slik at rød pil kun vises for venstresving, mens trafikk rett frem og til høyre løper fritt. Lysene mot de kryssende veiene (Sandvikveien og Gulaksveien) må beholdes som nå, men kan eventuelt suppleres med et pillys som viser grønt til høyre når det nåværende viser rødt. For at ikke venstretrafikk skal stenge for trafikk rett frem og til høyre, bør Rv44 dessuten få en ekstra høyre fil på de siste 30m frem mot krysset, noe der heldigvis er plass til på de fire aktuelle stedene.

Jeg ser at Hegre, i stedet for å love umiddelbare tiltak, oppfordrer folk i Hillevåg til å la bilen stå og heller gå eller sykle til sentrum. En ting er at oppfordringen både er arrogant og irrelevant i forhold til Vegvesenets oppgaver og ansvar, verre er det allikevel at Hegre kun ser saken som et problem for Hillevåg.

Vil bli verre

Som kjent et Rv44, Jernbanen og Motorveien de eneste trafikk-aksene mellom Sandnes og Stavanger. Den dobbeltsporede jernbanen, som nå kun er for passasjerer, burde for lengst vært avgitt fra Jernbaneverket til Stavanger/Sandnes og med hensiktsmessige stoppesteder gjort til interkommunal bybane, og Motorveien tar hovedtyngden av bilene. Da var det greit at Rv44 ble bussvei. Men den skal også ta biler, og da er det ikke tilfredsstillende at f.eks. nordgående trafikk mot rødt lys ved Sandvikveien danner kø til gjennom Skjæringen (som nå er overbygget). Vegvesenet bør jo før jo heller innse at Rv44, i hvert fall nordover fra Gausel, hvor man via Diagonalen kan velge Motorveien, er og vil forbli eneste naturlige bilvei mot sentrum og østre bydel, og at det krever flyt i trafikken.

Hegre opplyser at det i dag på Rv44 går over 30 busser i timen. De kommer gjerne i klumper à tre–fire stykker. Da må det med dagens system bli lang ventetid for bilene foran hvert kryss. Problemet er foreløpig begrenset til to nevnte kryss. Men når neste etappe av bussveien sydover snart åpner, får vi det antagelig i betydelig større grad også i krysset med Breidablikkveien.

Problemene har jo hele tiden vært lett forutsigbare.

På etterskudd

Ellers registrerer jeg hva Hegre skriver om lærdom man har høstet fra kryssene i Hillevåg som de første i sitt slag i vår region, og om pågående arbeid med å finne andre bedre kryssløsninger. Intet ville glede mer enn om man fant frem til noe bedre enn min amatørløsning. Men burde ikke løsningen vært funnet for lenge siden? Problemene har jo hele tiden vært lett forutsigbare. Nå begynner saken i hvert fall å haste, om ikke rundkjøringskryssene skal gjøre bussveien til en skandale. Og tilsier ikke også situasjonen et mer ydmykt svar til Tone Therese Paulsen?