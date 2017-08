Konklusjonen i Navs egen rapport for fattigdom og levekår i 2016 er krystallklar: «De siste årene ser vi imidlertid at ulikhetene øker mer enn tidligere og at inntektsveksten i større grad tilfaller de som ligger øverst på inntektsskalaen, mens gruppene med lavinntekt har, praktisk talt, ingen vekst i realinntekten». De fattige blir altså fattigere, de rike blir rikere.

Ser ikke bedring

Alexander Stokkebø og Høyre sier de har tettet hullene i det sosiale sikkerhetsnettet. I mitt daglige arbeid som veileder i Nav så kan jeg på ingen måte se at bostøtteordningen har blitt bedre enn det den var før 2017. Ja, den er tilpasset prisstigningen, og det er mange flere på listen over søkere. Men de som er virkelig fattige og er avhengig av bostøtten, har fått det vanskeligere.

Stokkebø og Høyre sier de har innført mer fleksible regler, og at de som bor i private bofelleskap nå kan få bostøtte. Jeg minnes ganske godt alt arbeidet jeg hadde i 2015 med å omgjøre leiekontrakter fra private bofellesskap til kommunale. Dette fordi den blå-blå regjeringen fant ut at de som leide i private bofellesskap, hadde så god råd at de ikke trengte bostøtte. Det skulle bare mangle at regjeringen retter opp i sine egne feil.

Januar 2017 ga både meg og et flertall av mottakerne av bostøtte et sjokk. Disse mottok bostøtte i desember 2016, men ikke i januar 2017. For de aller fleste som mistet bostøtten, så har bortfallet vedvart utover året. Verken inntekter eller boutgifter er endret fra i fjor til i år. For barnefamiliene så ble det heller ikke noen økning etter årsskiftet. Av de i bofellesskap får nesten ingen bostøtte lenger, for de som får, er støtten kraftig redusert. For veldig mange av de som bor i bofellesskap, så lever disse nå på norm for livsopphold etter statens satser. Dette fører til at flere må søke om kommunal sosialhjelp.

Kraftig økning i sosialhjelp

I Rogaland Avis kunne vi 6. juni lese at budsjettet for sosialhjelp i Stavanger allerede hadde sprukket med 44 millioner kroner. I kommunen jeg arbeider har det også vært en kraftig økning i sosialhjelp hittil i år. Jeg ser helt klart at det er en sammenheng mellom reduksjon i bostøtte for de mange og økt utbetaling av kommunal sosialhjelp.

Det er 10.000 færre som får bostøtte i år, og bevilgningene er de laveste på åtte år. Regjeringen har heller ikke kommet opp med en ordning for alle de uføre som mistet bostøtten etter at uføretrygden ble lagt om.

Så jeg lurer virkelig på hvem Høyre og den blå-blå regjeringen har økt bostøtten for? Jeg har ikke kjennskap til noen. Det er feigt å redusere statlige ordninger og skyve problemene over på kommunene. For Arbeiderpartiet så skal alle med – vi skal derfor ta ansvar for at dette blir rettet opp etter valget.